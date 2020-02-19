228連假4天返鄉大眾運輸工具有優惠 業者加強防疫消毒

春節連續假期7天剛過，又即將迎接228連續假期，面對新冠肺炎強勢威脅，交通部公路總局已要求各客運業者做好各項防疫工作，包括車輛及場站定時清潔、消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫、配戴口罩，提供民眾安心的乘車環境，並於228連續假期持續實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘享優惠措施，鼓勵民眾多加利用大眾公共運輸工具規畫返鄉旅遊行程。

交通部公路總局為鼓勵民眾多搭乘公共運輸返鄉及出遊，避免各路段交通壅塞困擾，228連續假期從2月27日凌晨零時起至3月1日24時止共計4天，提供14家業者90條國道客運路線平均票價85折優惠及39條台灣好行路線持電子票證享半價優惠，另搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地客運享有1段票或基本里程免費優惠，乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、台鐵及高鐵紙票乘客亦可利用台鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡(註記)，再使用該電子票證搭乘在地客運亦可享轉乘優惠，詳細優惠及路線資訊可至交通部公路總局網站及台灣好行旅遊服務等官網查詢。

麻豆監理站提醒自行開車的朋友，2月28日至3月1日3天連續假期，高公局規畫入口高乘載管制、入口匝道封閉、全線單一費率、夜間暫停收費、入口匝道儀控等管制措施。夜間暫停收費部分，自2月28日至3月1日凌晨零時至5時，國道全線暫停收費，各相關詳細資訊，可撥打免費客服專線1968或用手機下載「高速公路1968APP」安裝使用。

麻豆監理站長蔡娟娟表示，228連續假期已督導轄管客運業者完成疏運整備工作及依照中央流行疫情指揮中心制定之相關防疫措施，落實候車場站及車輛之清潔消毒工作並增加消毒頻率，除平常於發車前、收班後消毒一次，營運期間至少每8小時再進行消毒一次，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫，配戴口罩，另提醒搭車民眾注意「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等個人衛生行為，勤洗手，如出現咳嗽等呼吸道症狀或身體不適應配戴口罩，做好個人防護措施，並儘速就醫，以確保民眾安心搭乘公共運輸返鄉及出遊。