娃娃頭男拒戴口罩醫院嚕小小 網友譙翻了
桃園市一名網友昨天在臉書「桃園人桃園事生活分享靠北討論區」社群貼文以「警察伯伯超有耐心! 辛苦了」為題，指出林口長庚醫院內，一名娃娃頭男子未戴口罩，警察（其實是醫院駐警）以醫院規定要他戴口罩，男子嚕小小大小聲，連路人阿伯見義勇為開罵，男子還想動手....，貼文引起許多網友上網熱議紛紛幹譙。
警方今天下午表示，根據林口長庚醫院駐衛警報案，一名男子前往醫院不願戴上口罩，與駐衛警發生爭執，警方派人趕到現場處理，經員警現場柔性勸導，該男子才同意戴上口罩，警方呼籲民眾到醫院，應配合戴口罩，加強防疫，保護自己和他人健康。
新冠肺炎疫情當頭，網友將一名剪娃娃頭髮的男不到林口長庚醫院不戴口罩，與駐衛警爭執不休的影片、網友拍攝影片上網貼出，引發網友熱議，網友紛紛留言，「應該是想傳染給別人」、「側面看以為是女外勞..怪異行為才會凸顯讓人噁心」、「用大眾力量揍他，一次就會乖乖戴口罩」。也有網友以「辛苦了」肯定駐衛警的耐心勸說。
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