男大生脖子突起一串葡萄 竟是惡性淋巴瘤入侵

21歲陳姓男大生，一年多前脖子出現不明腫塊，由於沒有痛感並不在意，直到脖子的腫塊愈來愈大，整片像是「葡萄串」時才趕緊就醫，確診為惡性的何杰金氏淋巴瘤，原本準備大學畢業後赴日留學，也因病而夢碎，不過在醫師的照顧下，接受標靶治療，緩解疾病發展。

千萬別以為腫瘤不會痛就沒事，和信醫院血液腫瘤科資深主治醫師譚傳德表示，淋巴瘤分為何杰金氏淋巴瘤、非何杰金氏淋巴瘤。

何杰金氏淋巴瘤屬於惡性，但發生個案相對少，每年新增案例約2500人，男女性患者各半，患者主要分佈在20歲到30歲以及50歲到60歲之間；非何杰金氏淋巴瘤屬於良性，案例較多，並以男性居多，年紀愈大罹患機率愈高。

譚傳德表示，何杰金氏淋巴瘤或非何杰金氏淋巴瘤的成因不明，主要出現的位置為淋巴所在之處，常見的部位有頸部、腋下、中膈腔、腹部等，出現在不同的地方時就會有不同的症狀，以長胸腔的淋巴瘤為例，會壓迫到呼吸道，患者會反應呼吸困難，咳嗽等，常被誤以為是感冒。

何杰金氏淋巴瘤主要的治療方式以化療為主，開刀難以將所有的淋巴瘤切除，何杰金氏淋巴瘤雖為惡性，但預後算是治癒率高的腫瘤，早期發現治療，治癒率可達九成至九成五，晚期發現也有六到七成的治癒率。

不過，何杰金氏淋巴瘤最怕的就是「復發」。譚傳德說，該名21歲的男大生，確診後立刻接受化療，但化療的副作用讓他相當難受，口腔到胃腸道嚴重潰瘍，全身痛到無法入睡，平時連喝水都像是幾時把刀在喉嚨裡割，但經歷化療的痛苦後，疾病終於緩解。

卻不料準備赴日留學時，何杰金氏淋巴瘤又復發，又得接受一次化療等，譚傳德建議他接受二線治療，高劑量化療合併自體幹細胞移植，但經過評估，陳姓男大生屬於「高復發的風險群」，建議接受標靶治療，作為鞏固治療，時至今日終於未再復發。

譚傳德說，過去標靶治療給付條件嚴苛，從今年2月起放寬條件，也能幫助更多有需要的患者。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠醫師表示，根據衛福部最新公布的105年癌症登記報告顯示，何杰金氏淋巴瘤患者多為「年輕族群」，逾四成患者年齡介於15歲至34歲。

症狀多為不明原因反覆發燒、頸部出現腫塊、莫名變瘦、夜間盜汗、皮膚癢及咳嗽，若出現上述症狀，建議儘速找血液腫瘤科醫師求診。