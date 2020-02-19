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明起溫度一天比一天高！今寒流威力減 各地溫度回升

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
各地溫度持續回升。圖／取自氣象局網站
各地溫度持續回升。圖／取自氣象局網站

今天白天寒流減弱，中央氣象局表示，明天清晨仍受輻射冷卻效應影響，清晨氣溫仍偏低，隨後一天比一天溫度提高，下周一、二北台灣高溫可達26、27度，中南部30度。

氣象局預報員張承傳表示，今天西半部低溫13、14度，東半部15到27度，明天白天高低溫都越來越回升，一天以2、3度的趨勢上升，且水氣沒有特別多，各地天氣都以多雲到晴為主。

溫度方面，張承傳說，明起未來高溫一天比一天高，每天以一、兩度回升，下周一、下周二北部高溫26、27度、中部28度、南部30度，各地算是舒適溫暖的好天氣。

雨勢方面，張承傳表示，明天東北風稍強，水氣較多，東半部、基隆北海岸、宜蘭雨勢較明顯，午後大台北也有些降雨，周五起水氣減少，但金馬、西半部局部地區要留意霧多情形。

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