寒流發威 合歡山凍成「水晶宮」

中央氣象局今凌晨發布低溫特報，受到寒流及輻射冷卻影響，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，而海拔逾3000公尺的合歡山入夜及清晨雖低於0度，但水氣不足未能降雪，不過山壁水氣凝結成冰，造就「水晶宮」美景。

近期寒流發威急凍全台，上周末至周一因有鋒面通過，水氣充足，中央氣象局天氣預報上，合歡山在15入夜至16日甚至出現雪花圖，不少追雪迷期盼，未料氣溫和水氣未能巧妙配合，未能降雪，之後更轉為乾冷，也讓下雪希望落空。

不過，合歡山近期入夜至清晨溫度都維持在0度以下，山壁上水氣因此凝結成冰壁或冰柱，騰空懸掛在山壁上或草叢間，白天時在陽光照射下猶如水晶般，閃閃發光，其中又以台14甲線「水晶宮」路段最為壯觀，吸引不少遊客拍照取景。

但合歡山地區部分道路也因水氣結冰濕滑，公路總局埔里工務段提醒，擺設多支三角錐，駕駛人請勿駛近，且近期上山偶有濃霧，行車應放慢車速確保安全，此外，寒流期間上山除要注意保暖，仍應透過網路、廣播等留意相關交通管制措施。