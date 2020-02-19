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常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手

中央社 / 台南19日電
新冠肺炎疫情延燒，不少民眾近來常用酒精、或含酒精的乾洗手清潔雙手。記者楊雅棠／攝影
新冠肺炎疫情延燒，不少民眾近來常用酒精、或含酒精的乾洗手清潔雙手。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾近來常用酒精、或含酒精的乾洗手清潔雙手；但醫師提醒，酒精會造成皮膚乾燥且有刺激性，還是「濕洗手」最好，可搭配使用乳液，避免引發富貴手。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊今天在衛教宣導會中表示，民眾最近相當重視防疫工作，很多人較以往更常接觸酒精或乾洗手。如果是敏感性皮膚、或是容易有手部濕疹的人，若頻繁使用酒精洗手，容易引發俗稱富貴手的手部濕疹，或使原本的症狀惡化。

鄭百珊表示，酒精對皮膚有刺激性，且在酒精揮發的同時，也會一併帶走皮膚上的水分，造成皮膚更加乾燥。所以能夠「濕洗手」時，還是盡量以一般洗手方式來清潔雙手最好。

她說，一般洗手使用的洗手乳或肥皂，也多多少少會對皮膚有點刺激，可以多使用乳液做好保濕，減少常洗手對皮膚造成的傷害與刺激。

奇美醫學中心中醫部醫師陳曉逵表示，民眾可選用油品成分單純、並加入消炎止癢及抗敏舒緩中藥製成的手工皂來洗手；如黃岑、黃柏、地膚子、蒲公英、紫草、苦參、百部等藥材都適合。洗完手乾擦後，可塗抹溫和無添加的乳液，或中藥的青黛膏、黃蓮膏等膏劑，幫助鎖住水分。

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