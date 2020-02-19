台糖生產酒精 上午在全家開賣

隨著新冠病毒疫情延燒，民眾對酒精的需求大幅增加，為解決一瓶難求現象，除台酒外，台糖也推出75%平價防疫酒精，今(2/19)日上午10:00，在FamilyMart全家便利商店正式開賣，滿足民眾防疫需求。

台糖表示，目前臺灣在抗菌防疫上做得扎實，然猶不能鬆懈，特別是新冠病毒傳染途徑包括接觸傳染，所以勤洗手及消毒是阻擋病毒傳播很重要的方法，而濃度75%的酒精即可達到徹底清潔的功能。台糖配合防疫中心的需求，全力趕工生產75%平價防疫酒精，每瓶容量為350ml，售價45元。

台糖強調，為了將有限資源更普及化，在全家便利商店開賣的75%防疫酒精採限量販售。每人限購1瓶，而且數量有限，賣完為止，建議不必搶購，另依政府相關法規18歲以下不得購買，請消費者注意。

台糖呼籲，人人抗菌防疫，大家平安健康，所以不要囤積，家裡夠用就好。