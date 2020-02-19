抗新冠肺炎換搶次氯酸水 醫生：氧化後就剩下鹽巴和水

最近因為防疫需要大增，酒精供不應求，次氯酸水產品也都賣到斷貨。次氯酸水到底有沒有用？基隆市議員鄭文婷早上邀市立醫院院長王慧珺，和衛生局長吳澤誠開記者會，王慧珺說，瓶裝的次氯酸水噴出來一接觸空氣就氧化了，一氧化掉就剩下鹽巴和水，沒作用了，吳澤誠則建議用漂白水和酒精就好。

基隆市議員鄭文婷以「次氯酸水是除菌還是除命」為題開記者會，提醒大家認識次氯酸水，別誤用。

基隆市立醫院院長王慧珺指出，次氯酸水噴出來一接觸空氣就氧化了，一氧化掉它就沒有作用，噴的同時把空氣吸進瓶子裡，空氣跑進去裡頭的次氯酸水也氧化掉，就剩下鹽巴和水，一瓶的效期非常的短，可能噴幾次空氣進去就沒作用了。

用在洗蔬菜是有一定的作用，日本有很多生食，可用來洗滌消毒，但殘值只容許1PPM，問題是誰能證實？衛生單位還是鼓勵大家多洗手，洗乾淨，擦乾淨就好，外出很多機關都有乾洗手液，家裡就不用備次氯酸水，萬一買貴了又浪費掉。

基隆市衛生局長吳澤誠說，市民要用來消毒環境，他認為有效的常用的是次氯酸鈉，也就是漂白水，這是中央衛福部認證的環境消毒用品，手部消毒中央認可最有效的，還是75%酒精。