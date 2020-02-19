糖友怕疫情不想出門 醫：15字訣勉宅在家多動動

針對一位患有糖尿病的六旬婦人回診發現空腹血糖值飆升到180，「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力建議，最好能在一星期內回復正常血糖值，在飲食控制之外並能多動動，如果擔心武漢肺炎疫情，不想出門，他提供15字訣，鼓勵糖友即使宅在家也要多動動。

收治病例的內科李宇力醫師指出，這位患者有糖尿病約7年多，平時血糖控制良好，空腹血糖值可維持在100-120mg/dl之間，但過年後回診卻發現空腹血糖值上升到180mg/dl。原來是過年期間家人常聚會或圍爐，席間礙於人情不好意思不吃美食。加上武漢肺炎疫情，不想外出運動，即便待在家裡，也懶洋洋的沒有活動。

李宇力醫師提醒，糖尿病等慢性病患原本免疫力就較差，若要避免疫情減少外出運動，選擇待在家裡，也要能盡量多做家事、多活動。他提供在家時「能動不要站、能站不要坐、能坐不要躺」等15字訣，鼓勵糖友及代謝症候群病友多活動，坐著30分鐘後，起身站或走動3分鐘，有助維持正常數值。

李宇力醫師並提供糖友及家人下列建議，幫助糖友在一周內能盡早恢復正常血糖，包括，1.維持均衡三餐，勿少量多餐，少量多餐攝取熱量總數常大於三餐，且會引起血糖波動次數過多，反而不利血糖控制。2.避免吃零食，過年家中沒吃完的糖果零食應收起來，不要擺放桌上，包括，蜜餞、餅乾、瓜子及花生的熱量都很高。3.挑選入口不甜的水果食用，包括，蕃茄、芭樂及草莓等，一天3次，份量每次不超過半個拳頭。避免當三餐之外的點心食用，也要避免喝果汁，以免攝取過多熱量。

4.過節的湯圓或元宵，因升糖指數很高，即便沒吃完也要避免再食用，以免因節儉卻造成身體負擔，建議可送給需要的人，若要吃則可用蒟蒻代替。 5.家人盡量每天幫忙監測血糖，提高警覺控制血糖。