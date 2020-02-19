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插健保卡旅遊史全都露 學者籲健保署說明法理依據

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
長期關切疫病與人權的中研院民族所研究員劉紹華，表示政府防疫措施應同時顧及法理依據與人權。記者何定照／攝影
長期關切疫病與人權的中研院民族所研究員劉紹華，表示政府防疫措施應同時顧及法理依據與人權。記者何定照／攝影

新冠肺炎疫情延燒，健保署日前稱因有迫切的防疫危機需求，已將民眾出入境資料串聯健保資料，只要一插健保卡，旅遊史全都露。不過長期關切疫病與人權的中研院民族所研究員劉紹華昨在一場演講中表示，她雖肯定健保署說詞，但認為應說明法理依據與「危機」的界定與期限，也建立往後SOP。

劉紹華以研究愛滋、毒品、麻風（漢生病）等疫病著稱，昨在中研院舉行「從中國的『後帝國』語境看疾病的隱喻與防疫：從麻風病談起」演講。她談及台灣對於新冠肺炎防疫措施，表示近來一片讚揚政府政府防疫措施之聲，但政府在創新時，也應說明相應的法理和對人權的維護。「台灣並沒到真正戰時的緊急狀況，我們應有餘裕和理性來維持立法透明和監督的精神。」

劉紹華說，近來一堆「台灣防疫領先全球」的報導，媒體讚揚者包括「旅遊史一覽無遺」等政府作為。讓她納悶在大數據的時代，大家平時害怕被政府監控，因為在意隱私與人權；為何在疫情高風險時期，就巴不得政府擴大監控，尤其希望令人懷疑的他人被嚴格監控？

她表示，健保署一月底與移民署合作，將民眾出入境資料串聯健保資料，強調一插健保卡或報上身分證字號，出入境紀錄和旅遊史就全都露，是「全世界第一張有防疫功能的健保卡」，有媒體甚至說如此想用轉機「洗白」都沒機會。健保署長李伯璋雖說這是特殊的暫時措施，但她認為有必要說明此一所謂「台灣獨步全球」的法律基礎。

劉紹華說，她並非質疑此一「緊急」政策的必要性，也絕非在唱衰，只是認為政府說明不夠完整，包括法理依據以及依法理的「危機」界定與期限，「如此才能彰顯此一治理政策不但有效，且非常負責任。」

「這類疫情絕對會有下一次。」劉紹華說，在國家轉型過程中，以歐洲來說，在高度都市化過程中發生多次疫情，以中國這麼大的國家，不可能期待沒有下下一次疫情。她認為政府對此應建立SOP（標準作業流程），界定何種狀況叫緊急，緊急時又應如何處理，又如何同時保障人身隱私及約束規範。「公民願意把自由權交給政府時，要妥協到什麼程度，成熟的民主國家應告知。」

劉紹華也表示，就她所知，衛福部疾病管制署的經費，其實並沒有非常多。這相對於鋪天蓋地稱台灣防疫第一的新聞，顯得諷刺。

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