桃園新增6間衛生所 明天開賣口罩

實名制販售口罩自6日上路迄今，因國內醫用口罩徵用產能增加，中央宣布明天開始各據點增加販售量，桃園市衛生局也宣布，除了現有觀音、新屋與復興區衛生所販售口罩，明天起也將新增6處衛生所販售，包括大溪、大園、龍潭、楊梅、平鎮與八德區，販售規則與藥局相同。

市府衛生局長王文彥今天在市政會議上進行防疫報告，他說，明天起全國各據點，包含健保特約藥局及衛生所由原本每天提供200片成人口罩和50片兒童口罩，將增加為每日每句點提供400成人口罩和200片兒童口罩。

至於成人口罩購買方式維持7天內2片，兒童口罩則從明天起改為7天內買4片，以因應開學需求，但限制12歲以下兒童健保卡購買。

至於衛生所部分，桃園原本第一波僅有復興、觀音與新屋3區衛生所販售口罩，不少民眾不清楚訊息，到別區衛生所購買口罩撲空，衛生局評估其他各區藥局比例，將再新增6家衛生所納入販售據點，已獲食藥署審核通過。

王文彥說，新增6家分別為大溪、大園、龍潭、楊梅、平鎮與八德衛生所，平日時段八德區衛生所為早上11點到下午1點販售、大溪區衛生所為下午2點到4點，其餘4家衛生所為中午12點到下午2點開賣，假日則一律為早上9點開賣到11點為止。