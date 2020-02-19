迎好天氣！ 鄭明典一張圖顯示寒潮出海

中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出衛星水氣頻道影像，他說，看的是大氣中高層水氣，圖中越白的地方越潮濕，黑色的地方通常代表下沉運動區，空氣乾燥。

他說，現在西北太平洋上空有條明顯邊界，黑白對比明顯，線條很「流線型」，很滑順的意思。黑白對比明顯，表示一側是下沉運動，另一側是上升運動區。下沉會增溫，上升會降溫，溫度變化維持空氣密度差異，也維持氣壓差異提供氣壓梯度力。而大尺度平滑的線條，也隱含強風的特徵，所以這裡就是高層噴射氣流的位置。

他表示，要維持噴射氣流的強風，要有對應的氣壓梯度，表示兩側大氣壓力要「很不一樣」，也就是氣溫要很不一樣。所以噴射氣流大約就是隔開北方冷空空氣和南方暖空氣的位置。現在噴射氣流距離陸地有點距離，表示影響我們的寒潮已經明顯出海了。