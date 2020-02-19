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被大樓主管要求進門前洗手 救護車司機嘆成「過街老鼠」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友是一位民間救護車司機，但卻被大樓主委要求需先到管理室旁洗手才能上樓，甚至還通報疾管署處理，令他相當無奈。記者翁浩然／攝影
一名網友是一位民間救護車司機，但卻被大樓主委要求需先到管理室旁洗手才能上樓，甚至還通報疾管署處理，令他相當無奈。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延至全球，人心惶惶，許多人害怕被感染，會做好預防措施，但有些人卻因為害怕被第一線人員感染而拒絕往來，一名網友是民間救護車司機，但卻被大樓主委要求需先到管理室旁洗手才能上樓，甚至還通報疾管署處理，令他相當無奈。

一名網友在「爆怨公社」發文，他是一位民間救護車司機，公司為求方便於是在醫院附近租了一間房子當宿舍，早上在停車場遇到主委時，主委要求他們回來時必須「先到管理室旁洗手，洗完手才能上樓」，原po表示，進來前他們就已消毒過也噴了酒精，不用擔心，但主委繼續要求，進電梯也需消毒…等等，並表示「已經通報疾管處處理」，這句話令原po想當傻眼，自己瞬間竟變成過街老鼠。

沒想到事情並沒有落幕，出勤完回到宿舍後，車才剛停好警衛便馬上走過去要求他洗手，原po見此狀，馬上在他面前噴了酒精，警衛才沒有繼續嘮叨下去，原po心想，其實自己也很害怕，但是沒辦法拒絕，並強調「我防護做得比你們好」，不用擔心會去傳傳染給其他人，並認為最該擔心的是如何跟大樓裡的住戶宣導個人衛生清潔防護及社區清潔，不過他也表示，「看樣子過不久可能就被趕走了」。

此文一出，許多網友紛紛向原po說「辛苦了」並表示，「謝謝每一位第一線的英雄，你們讓台灣人驕傲」、「辛苦你了~有一天他會需要你的」、「你的行業真的很偉大，致敬！」、「無知的真的很可怕，我相信您身為前線人員，絕對比他們更在意這些，辛苦了」、「辛苦你了，其實你們第一線人員的壓力和風險才是最大的，感謝你」。

不過也有網友認為原po不需太在意，「他很忠於他的職位，您也是，做好事心平安，換個角度看待他，您會心平氣和很多」。

此文也意外釣出原po姐姐，「這是我弟弟！我為他感到驕傲！他不僅僅為了患者努力，也為了保護家人而用心的照顧好自己！如果趕你走，沒事！回家住就好，你姐有腦袋，不怕！」。

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