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台版聊齋作者洪鐵濤、陳鳳昌 台灣妖怪文化長期被埋沒
妖怪文化在台儼然成形，引動這波創造的奇幻╱歷史小說家何敬堯說，他有感日本現在妖怪文化蓬勃，都源於江戶時代「妖怪革命」，也希望喚起更多人關注台灣本土妖怪資源；畫妖怪著稱的插畫家角斯則說，他希望篤信特定宗教的媽媽也看到其他宗教面向，才一步步越來越投入。
何敬堯說，日本妖怪文化盛行，其實源於江戶時期。當時社會富裕，卻無足夠的娛樂業，藏於古書的妖怪於是成了使用材料之一，得以重出江湖。
反觀台灣，妖怪文化長期被埋沒。何敬堯說，像日治時期的洪鐵濤，善於以文學筆觸重寫各種鄉野怪談，鄉野生命力十足，可說是台灣版的《聊齋》作者蒲松齡；另位曾參與乙未抗日戰爭的陳鳳昌，所著《拾唾》也有不少志怪文章。「他們都講台灣本土故事，都很有趣，卻很少人知道。」
角斯一開始畫妖怪、神明時，不被媽媽接受，近來媽媽態度逐漸軟化。他說媽媽虔誠信仰某宗教，認為其他宗派都非正道，但他覺得宗教、神明有很多面向，例如會從章回小說中演變出來，終於慢慢讓媽媽願意聽其他宗教故事。
新作《寶島搜神》重新詮釋玉皇大帝、土地公等眾神形象，角斯說，他作畫第一階段是把祂們富麗堂皇的服飾拿掉，卸下神明威嚴樣貌，好讓不熟悉神明的讀者覺得更親近。
作畫第二階段，角斯仔細觀察眾廟宇各神像樣貌，發現不同廟宇的同尊神常有共通性，例如呂洞賓的眉毛長到繞到耳朵後面。他於是參考各方資料，用自己方式表現心目中神明形貌與氣息。
畫中神明往往看來比過去形象可愛近人，角斯說，他觀察廟中神像頭身比例大多一比三，接近剛出生嬰兒而非成人比例，因此也都畫頭身比一比三。再加上他希望神明形象讓人看了歡喜，表現得比較漫畫造型，都是給人「可愛」印象原因。
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