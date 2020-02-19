癩病蟲、蟾蜍精 看台灣妖怪文化中的傳染病

新冠肺炎疫情延燒，全球緊張。早期人們常認為這類傳染病都因妖怪作祟，台灣近來出版的妖鬼神怪書種，就可看到「癩病蟲」及除疫鬼之王「青山王」等介紹，公視4月上映的戲劇《妖怪人間》也有「肆虐的傳染病－瘧鬼來襲」專集，都顯現人們古早以來對疾病無能為力的恐懼。

奇幻／歷史小說家何敬堯，曾以《妖怪台灣》掀起台灣妖怪學旋風，長期耕耘相關系列。新作《妖怪台灣：三百年山海述異記》（聯經出版）在先前陸續介紹的「妖、鬼、神」外，集中介紹「怪」包含的各種怪事、奇譚，其中與傳染病相關的就是「癩病蟲」，也就是曾稱「痲瘋病」的漢生病的蟲。

何敬堯爬梳古書史籍，發現日人組成的「台灣慣習研究會」所著《台灣慣習記事》，記載有會員在《台灣土語叢誌》寫道台灣民間認為癩病蟲是種如蠅的小型有翅怪物，喜愛煙氣，飛進人體後，就會讓人染上癩病。何敬堯指出，這就是早期台人不了解癩病成因，對此病非常害怕而產生的聯想。

以畫妖怪聞名的插畫家角斯，新作《寶島搜神》（聯經出版）則寫、畫台灣45尊神明，與除病相關的有保生大帝、艋舺青山王、清水祖師。

角斯說，早期來台的移民，難免因為水土不服等疾病叢生，常常求神除病，這些神明早期遶境時，就是為去除瘟疫。為了講出最能代表這些神明的故事，他作畫時除了畫主角神明，也會搭配重要配角，好讓情節更完整。

像他畫保生大帝以聽診器幫老虎看診，源於傳說宋代有一老虎吞食婦人，髮簪卡於喉頭，就化為人形請後來成了保生大帝的吳夲看診。吳夲原想懲罰老虎，但老虎保證不再傷人，吳夲於是治癒牠，老虎也留在吳夲身邊，成了虎爺。

又如三國時期孫權部將張悃死後化為的青山王，在畫作中手壓蟾蜍精。角斯說，傳言1850年前後，艋舺有隻蟾蜍精作亂，造成瘟疫四起。青山王行轎至此，將蟾蜍精封印古井，民眾即在此建廟，就是青山宮前身。