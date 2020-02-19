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杜絕防疫漏洞 苗栗監理站加強取締白牌車

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
公路總局新竹區監理所苗栗監理站指出，將與苗栗縣警局辦理擴大稽查自用車違規營業，避免防疫漏洞。圖／苗栗監理站提供
公路總局新竹區監理所苗栗監理站指出，將與苗栗縣警局辦理擴大稽查自用車違規營業，避免防疫漏洞。圖／苗栗監理站提供

新冠肺炎全台第一起死亡案例是白牌車司機，恐成防疫漏洞，公路總局新竹區監理所苗栗監理站指出，將與縣警局辦理擴大稽查自用車違規營業，避免防疫漏洞。

苗栗監理站長蘇淑賢說，監理站與苗栗縣警察局辦理擴大稽查自用車違規營業，透過事前蒐集民眾檢舉竹南、頭份、銅鑼、苑裡及後龍等鄉鎮市白牌車違規營業出沒地點及可疑車牌號碼，通報警方攔檢。

蘇淑賢說，如經查證違規屬實，依公路法第77條第2項及汽車運輸業管理規則第138條規定舉發，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令歇業，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年，或吊銷。

蘇淑賢說，俗稱「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬公路監理機關列管的營業車輛，也無法發口罩給白牌車司機防疫，只能加強稽查，避免防疫漏洞，呼籲民眾如有乘車需求，仍應選擇合法的汽車運輸業，以保障自身權益及安全。

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