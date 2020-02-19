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寒流減弱 吳德榮：周五至下周二好天氣

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局今天凌晨發布低溫特報，寒流及輻射冷卻影響，今天清晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，注意防範。

黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，寒流稍減弱，今天白天各地天氣穩定，陽光下舒適、晚偏冷。北部8至22度、中部8至24度、南部9至25度、東部11至23度。

明天天氣穩定，西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；白天溫暖舒適，明晨仍有少部分平地的低溫在10以下，持續時間也會比較短；今、明早晚仍應注意保暖。

他說，周五至下周二變性大陸氣團影響，都是晴朗穩定的天氣；白天舒適至微熱，早晚微冷至偏涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

至於2月底前是否還有較強的冷空氣南下？他說，答案是否定的，模式10天的模擬顯示，期末大多在偏暖的氣團內，並無強冷空氣；僅在26日或27日，有一波微弱鋒面掠過，帶來輕微的變化，鋒面後冷空氣也很弱。不過，模式模擬會再調整，應繼續觀察。

吳德榮 天氣動態
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