雲門首場歌劇音樂會 林懷民要求「手指都要有細節」

雲門劇場首次製作的歌劇音樂會「大家都叫我咪咪」，即將於三月登台。此一音樂會由林懷民親自導演、為女高音林玲慧量身打造，即將於3月14日白色情人節首演，為愛獻唱。

雲門指出，去年林玲慧演出NSO林懷民導演的「托斯卡」，觀眾感動淚崩，雙方繼續合作。這次她將聯手活躍歐洲的韓國男高音崔勝震，演唱浦契尼「蝴蝶夫人」、「托斯卡」、「波希米亞人」、「杜蘭朵」中最膾炙人口的詠嘆調與雙重唱，並有金鐘獎最佳主持人暨樂評家焦元溥現場深度解說，讓樂迷繼續感動。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗，形容林玲惠是一個「很純的聲樂家」，「我一看到她的演出，立即被震懾、立刻埋單。」衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，林懷民與NSO合作「托斯卡」時，以很簡單的一桌二椅，就能詮釋非常複雜的歌劇，這次的「一桌一椅」更令人期待。

一般人對林懷民的印象是編舞家，但鋼琴家王珮瑤形容，林懷民並不只是以一位編舞家擔任導演，「他對音樂的掌握度非常高，根本可以說他是聲樂指導。」她舉例，有一場林玲慧要表現咪咪的虛弱，林懷民告訴她：「妳太健康了！她已經生病了，妳不能再小聲一點嗎？」

林玲慧二度與林懷民合作，印象最深刻的是「林老師說我很像企鵝」。她透露，第一次與林懷民合作「托斯卡」時壓力極大，晚上睡到一半便驚醒，總覺得自己表現不達標，每次排練後，林懷民總寫給她三大張筆記。她卻在演出前收到一份特別的禮物：一隻企鵝娃娃和一張滿是鼓勵的卡片。

她表示，林懷民的導演和一般歌劇很不一樣，對表情、動作的詮釋要求精準，「連放一個蠟燭都要在拍點上」，連手指都要有細節。

●「大家都叫我咪咪」將於3月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心首演，3月20日與3月22日在雲門劇場演出兩場，6月27日將前往台中國家歌劇院演出。