歐盟示警遠洋漁業管理 漁業署：持續推動打擊IUU

台灣與歐盟今年1月16日、17日在台北舉行打擊IUU工作小組會議，會議中歐方對我國「疑似我國人非法投資經營外國籍漁船案件調查」、「管制IUU漁獲物進口法律修正案」，以及卸魚檢查等各項執法措施表達嚴重關切，漁業署今天表示，我方除回應說明各項執行工作進度外，亦允諾持續推動各項打擊IUU工作。

歐盟108年6月27日將我國移除打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業的不合作國家黃牌警告名單，雙方並成立合作打擊IUU漁業工作小組以持續打擊IUU漁業，達成每年舉辦兩次例行性會議共識，首次於今年1月16日及17日在台北召開，第2次工作小組會議暫定在本年下半年在歐盟召開。

漁業署表示，在第1次工作小組會議中，歐盟持續關切我國在黃牌期間，對特定疑似我國人非法投資經營外國籍漁船案件調查後續進展，我方回應此類案件事證蒐集相當繁瑣且需跨部會協調，例如國內外個人、公司等基本資料以及其資金流向等等，故將透過行政院打擊IUU漁業專案小組之會議平台討論及合作，加速調查。

另外，歐方在會中重申管制IUU漁獲物進口的遠洋漁業條例第14條之1修正案遲未通過，不利台灣在市場國角色的管控。漁業署說明，遠洋漁業條例修正案已於107年9月17日函請立法院修正，該條條文規定經國際通報IUU漁獲物不得進口，並得公告限制特定國家全部或部分漁產品不得進口。惟因法案屆期不續審，我方允諾將檢視內容後，盡速重新依程序報請行政院再次提送立法院審議。

此外，歐方表達我國不可因黃牌解除而有卸魚檢查等各項措施及處分等執法力道鬆懈情事發生，對此漁業署表示，在解除黃牌後我國並未鬆懈，仍持續依國際規範及國家管控計畫要求，管控漁船作業，防止違法情事，但考量違反遠洋漁業條例的罰鍰高達數百萬甚至上千萬，因此均需詳實調查個案之細節，以致花費較多的時間。

歐盟在該會議中還以巴拿馬在第一次解除黃牌後，因執法鬆懈而在本年再次接獲黃牌為例，希望我國引以為鑑。台歐盟合作打擊IUU漁業工作小組將在本年下半年於歐盟召開第2次會議，屆時歐方仍會維持一貫嚴格態度審視台灣打擊IUU的決心及成果。

漁業署表示，因IUU漁業行為不但會減損國際間為養護與管理海洋漁業資源所作的努力，亦會嚴重威脅水產資源永續利用，並對守法業者造成不公平競爭，我國不會鬆懈各項管理作為，未來仍將與歐盟及各漁業團體持續推動各項管理工作，善盡國際責任，共同打擊IUU漁業行為。