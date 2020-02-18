日本遊該取消嗎？ 達人分析「機票、跟團」最佳處理方式

新冠肺炎（Covid-19）持續延燒全球各國，就連台灣人最愛旅遊的日本，確診個案亦不斷攀升。日前中央流行疫情中心已將日本的旅遊警示列為第一級，但不少國人早已訂好機票或團旅行程，很多人就擔心若是日本的疫情繼續惡化，恐怕不適合前往，因此考慮退票或取消行程。對此，旅遊達人「布萊N」就在臉書上詳細為民眾分析「機票最佳退票時機」及「跟團旅客處理方式」。

旅遊達人布萊N在臉書上表示，看到日本的旅遊警示被升為第一級，認為此議題與粉絲、讀者的關聯性大，因此發文與大家分享自身看法。布萊N指出：「這2天日本疫情的升溫又造成一波退票潮，但事實上目前日本只被列為一級旅遊警示，機票退票還是得依照票規去負擔相關的手續費」。

一般機票在最晚的退改期限24~72小時前，旅客所需負擔的退票手續費都是一樣的。因此他建議民眾除了近期的機票外，都不用急著退，等到最晚的退改期限前再決定。若是最後日本的旅遊警示被升到像是中港澳旅遊禁令，包含廉航，大部分的航空都能夠免費退票。但布萊N也強調，若民眾需要退票，「不鼓勵壓到最後一天再處理」，因為現在各家航空的客服業務量都暴增，處理時間相對會增加。

針對跟團的民眾，布萊N則表示：「旅行社有所謂的『定型化契約』，越晚退訂，被收取的手續費就會更多」，因此在不確定日本疫情是否會更加嚴重前，「可能就要比較快決定是否取消行程，或是協商將已繳團費延後到日後使用」。不過民眾要特別注意的是，並不是每家旅行社都會同意延後出團。

最後布萊N也說到，「基本上非到真的非常不得已，（台灣）也不敢隨意對日本下第三級旅遊警示」，主要原因就在日本佔了台灣旅遊業最主要的收入，如果日本線再被封起來，「（旅遊業）根本是雪上加冰山之嚴重」，但他還是支持政府以防疫為優先的政策。