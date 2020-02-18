八旬婦甲狀腺腫如士林大香腸 快把氣管都壓扁了

南投縣陳姓八旬婦人近期因脖子越發腫脹，伴隨胸悶、喘、說話不順等症狀加劇，自覺不對勁，而在家人陪同下赴南投醫院就診，檢查後發現她的甲狀腺腫得像士林大香腸，壓迫到氣管才產生不適，經手術切除結節後獲改善，已恢復正常生活。

衛福部南投醫院指出，陳婦幾十年前就覺自己的脖子有些腫，但因不影響生活，而沒放在心上，但近期卻發現脖子越來越腫，而且走起路就氣喘吁吁，吃飯時吞嚥不易總是卡卡的，這陣子甚至連說話都感到困難，自覺不對勁告知家人並就醫。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，經診發現患者甲狀腺有不正常的增生，也就是俗稱「大脖子」的甲狀腺結節，透過電腦斷層檢查發現其喉部甲狀腺結節長15公分、寬5公分，堪比士林大香腸，快把氣管都壓扁了，經手術切除症狀獲改善。

而甲狀腺位在頸部前下方，體積過大的甲狀腺結節會壓迫附近的組織，影響食道、氣管，因此可能導致呼吸、說話及吞嚥困難等不適症狀，但甲狀腺結節通常小而且無症狀，不易察覺，因此甲狀腺問題大多在健康檢查或出現其他症狀時被發現。

院方表示，甲狀腺結節發生多與個人生活型態或家族遺傳有關，女性大於男性，另飲水中含腐植酸或缺碘罹患甲狀腺結節的比例會增高，大部份甲狀腺結節患者安排定期返診追蹤甲狀腺功能、超音波檢查，必要時搭配穿刺組織病理化驗。

吳則提醒，若出現吞嚥困難或摸到頸部腫塊時應盡早就醫，而甲狀腺結節多是良性，少有惡性病變，只要結節大小未變化，毋須特別治療，但仍應定期返診追蹤。