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新冠肺炎症狀多 流感腸病毒現警訊
新冠肺炎持續延燒，流感與腸病毒也不可忽視！疾管署副署長莊人祥表示，國內的流感仍處於流行期，若出現意識不清、血痰等重症徵兆，務必盡速就醫治療。疾管署防疫醫師林詠青表示，新冠肺炎、流感與腸病毒的傳染途徑類似，應落實發燒不上學、有上呼吸道的症狀應戴口罩，並以漂白水消毒常接觸的物品。
流感仍處流行期
「國內的流感雖持續下降，但仍處於流行期。」疾管署副署長莊人祥表示，上週急診類流感就診達60,704人次，較前一週下降27.6%，以A型H1N1為主，但B型流感佔比持續上升。疾管署防疫醫師林詠青表示，上週共有15例死亡，其中有14例本身患有慢性病，從病發至死亡約為5天。
「流感併發重症的徵兆包含意識不清、痰液變濃、血痰等情形。」林詠青提醒，若有發生以上的重症徵兆，務必盡速就醫治療。莊人祥指出，全國公費流感疫苗接種數尚餘約16.5萬劑，65歲以上的長者或患有糖尿病、高血壓等慢性病的患者，因屬於流感的好發族群，應考慮接種。
勿輕忽腸病毒
林詠青表示，雖然目前不是國內腸病毒流行期，上週也新增兩名腸病毒的個案，分別為北部15歲少年及東部6歲女童，感染源應為同班同學的交叉感染。下周適逢開學，林詠青呼籲，孩童如有發燒的情形不應上學，若有上呼吸道的症狀則應配戴口罩，孩童常接觸的物品（例如門把），也要定期以漂白水消毒。
莊人祥表示，雖然5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，但青少年甚至是成人都有感染的可能，歷年來年紀最大的腸病毒重症患者是34歲，不過成人的恢復的情形比較良好。一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送往大醫院治療。
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