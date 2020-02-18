醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅台灣人心惶惶，日本也因為確診案例直線攀升，開始重視防疫措施。近日就有日本節目探討民眾日常中的哪些動作會增高感染病毒的風險，沒想到在拍攝過程中竟發現許多民眾會不自覺的「摸臉」，進行實驗後，更有人在1個小時內就摸臉多達48次，恐成為防疫大缺口。

日本朝日電視台節目《羽鳥慎一的晨間秀（羽鳥慎一モーニングショー）》在本月12日播出的節目中，提到拍攝團隊在街道上觀察了一段時間，發現不少人會下意識地摸臉、擤鼻子等。

由於新冠肺炎的主要傳播途徑包括飛沫傳染及接觸傳染，因此節目決定以此來進行實驗。此實驗請來2位小學三年級生，要觀察2人在1個小時內會摸臉幾次。沒想到實測的結果，這2名小學生在1小時內分別就不自覺摸臉37次及48次，讓節目來賓十分驚訝。

YouTube " title="實驗結果中，發現一位小學生竟在1小時內就摸臉多達48次。圖/ YouTube "> 實驗結果中，發現一位小學生竟在1小時內就摸臉多達48次。圖/ YouTube

節目中請到的日本呼吸道疾病專家大谷義夫醫師就指出，包括摸臉、擤鼻子等動作，都會增加感染新冠肺炎或是流感病毒的機會。因為雙手在生活中會碰觸各種物件，若是在不自覺的情況下習慣摸臉，會使病毒更容易侵入身體，造成感染，民眾在日常生活中必須注意自己是否有這樣的行為發生。

大谷義夫也提供民眾6大防止接觸傳染的方法，分別是勤用消毒液保持雙手清潔、若要摸臉須隔著一張衛生紙、用「手掌心」碰觸門把或是開關、用「指關節」按電梯、點眼藥水手要洗淨且藥水容器勿直接接觸眼睛、若要去銀行或公家機關辦事須自備原子筆。