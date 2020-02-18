桃園捷運綠線車廂票選活動開跑 還可抽韓國機票

桃園捷運綠線如火如荼動工中，桃園市政府捷運工程局今日舉行車廂票選活動，要民眾「自己車廂自己票選」，活動從3月4日至3月17日，只要設籍在桃園、持有市民卡的民眾每天可投一票，共有2款車廂、3種顏色供挑選，還有機會抽中Gogoro電動機車和韓國雙人來回機票等大獎。

市長鄭文燦表示，只要是桃園人、持有市民卡的民眾都可參與投票，2種車款有現代數位條碼的科技感及象徵華人文化的舞龍舞獅風格，3個顏色則包括綠、黃、紫，分別從綠意盎然、八德大湳森林公園的黃鸝鳥及桃園機場捷運顏色來發想，希望透過民意票選出桃園捷運綠線的車輛款式。

鄭指出，桃園市民卡已發出150萬張，因此以此作為票選依據，活動將從3月4日至3月17日，歡迎民眾每人一天投一票，票選車廂外還能抽大獎，Gogoro電動機車、韓國雙人來回機票等大獎，邀請民眾票選出自己喜愛的車廂。