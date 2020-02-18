發現顫抖症成因 神經增生亂共振

原發性顫抖症原理找到了！科技部18日舉辦「顫抖症成因找到了」記者會，台大副教授潘明楷表示，產生顫抖症狀是因為抑制神經增長的蛋白缺乏，導致神經增生及不正常共振，身體因此產生顫抖現象。根據統計，有高達2成的老年人受顫抖症困擾。

顫抖無法根治

科技部18日召開記者會公布顫抖症研究成果，由台灣大學醫學院助理教授潘明楷說明。他表示，顫抖症是因為缺乏蛋白GluRɓ2導致神經無節制增長，「神經密度過高導致同步共振，身體出現顫抖反應。」顫抖症是最常見的動作障礙疾病，約有4%的成年人會有此症狀，其比例更高佔老年人口的2成，是巴金森氏症的5倍。

會中播放的影片顯示，原發性顫抖症患者拿著杯子、依醫生指示做動作都因不自主的顫抖無法順利進行，也大大影響著人們的日常生活。而醫院目前使用的藥物成效最高僅5成，以腦部電擊刺激等侵入性治療則是一開始有用，但療效會逐年遞減。

神經共振是成因

「顫抖症一直都是醫學界很好奇的題目。」潘明楷與美國哥倫比亞大學醫學中心醫生郭昇翰曾是同學，2人合作對此症狀進行研究，並得到科技部資助。實驗結果發現，利用新開發的小腦腦波技術，以光照抑制小腦神經共振，生病小鼠顫抖的情況就會消失。反之以逆向工程製造共振，正常的實驗小鼠也會開始顫抖。

潘明楷表示：「就像是士兵各走各的過橋就沒事，但被下令用同樣的速度走，橋就會產生不正常的共振。」科技部此次扮演資源整合角色，不但提供資金贊助，也集合國內各頂尖醫療領域專家幫助研究進行，次長謝達斌說：「每個人都會有老化的一天，因此這項研究就顯得很重要。」

目前藥廠正基於此研究報告研發藥物，詳細結果則刊登於《科學轉化醫學》國際期刊中。

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