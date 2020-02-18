門診減量五年目標 新冠肺炎讓醫院一周就達標

健保2018年起要求區域級以上醫院每年門診減量2%，今年首季已減到3.96%，目標5年減10％，醫院早已叫苦連天，狀況頻傳。沒想到今年初新冠肺炎疫情爆發，民眾不敢去醫療院所，春節後一周首見門、急、住診人次全面衰退，光是門診就減少13%，一周超越五年減量目標。衛生福利部全民健保署署長李伯璋表示，為支持防疫，門診減量政策1月23日起已暫停，政策恢復時程未定。

根據健保署統計資料，比較去年及今年春節過後一周，今年（ 1月31日至2月5日）全國各層級醫療院所就醫件數全面減少，其中門診件數減少13 %、急診件數減少4%、住診件數減少19%。

健保署醫務管理組組長李純馥表示，以往春節後就醫人潮受到假期長短、氣候、流感等多重因素影響，通常收假第一周都會增加，假期較長或流感疫情嚴重時，甚至會暴增。今年因有新冠肺炎疫情隱憂，民眾擔心醫療院所有感染風險，就醫趨勢逆轉，人次不增反減，2003年SARS時也有同樣的現象。

新光醫院副院長洪子仁表示，以新光醫院為例，春節後門診量已減少8%，住院量也減少近兩成，住院部分主要來自非立即性、可選時間的外科手術的遞延，如關節置換、良性攝護腺手術、診斷性心導管手術等。

洪子仁指出，SARS當時就醫人潮在內衰退至少三成以上，衝擊大於現在，但集中於三個月內發生。現在新冠肺炎確診人數持續增加，社區傳播隱憂尚在，又沒有特效藥和疫苗等解決方案，防疫之戰「還看不到盡頭」，就醫人次很可能會繼續下探。

洪子仁分析，新冠肺炎造成的就醫人次下降，當中可能只有一半是無關生死或過度就醫，另一半很可能是延誤了攸關生死的必要醫療，例如心血管疾病或癌症的回診或手術，健保署可進一步予以分析。洪子仁呼籲民眾，減少感染源暴露固然重要，但現在醫療院所感控都已嚴加戒備，只要做好個人防護措施，該看病就要看，以免延誤帶來更大的健康風險。

洪子仁說，現在全國醫療院所一方面為防疫投入額外人員及設備成本，一方面又面臨到就醫人次減少的財務衝擊，已經是「兩頭燒」的狀態。呼籲政府應編列特別預算支持醫院防疫，健保署也可在行政程序許可前提下，給予財務衝擊最大的中小型醫療院所多一些彈性，例如提高健保暫付款在醫院申報點數的佔比。