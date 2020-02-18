旅遊市場低迷 華航諾富特飯店推超殺優惠

春節後旅遊市場低迷，全台灣唯一可以近距離看飛機的華航諾富特飯店，即日起至3月底止，祭出超殺「春遊1288住房專案」，每人只要台幣1288元，就可以入住五星飯店，機會難得。

位在桃園機場內的華航諾富特飯店，地理位置便捷，國際機場、高鐵、捷運網路連通，堪稱最便利的五星級國際飯店，舒適的住宿空間，滿足所有商務及休閒需求，時尚舒適的客房配有多功能辦公桌、液晶電視及視訊影音面版等，盡情享受您的休閒時光。

華航諾富特飯店表示，飯店設施部分規劃多項休閒設施，包括泳池區、24小時健身房以及SPA芳療館，為不同需求的旅客規劃專屬區域，包括親子遊憩空間以及蘋果電腦使用區，豐富您的旅程。

餐飲服務有品坊西餐廳提供西式百匯自助饗宴，也有提供川、揚料理的味坊中餐廳，另有Q Bar大廳酒吧可以放鬆小酌，24小時的餐飲服務。此外，針對親子族群，推出「親子友善政策」，住房提供1位16歲以下孩童加床及早餐免費。

除了「春遊1288住房專案」外，也推出「春遊一泊二食住房專案」，享有每人2288元加10%服務費住房優惠，含五星樂活早餐及品坊西餐廳自助午、晚餐任選，每房限定最少2人入住，優惠限時3月底止。