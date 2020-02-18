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蘇花安路線出爐了 10年後全線通車

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，路廊研選方案出爐，圖為和仁到崇德段。圖／蘇花公路改善工程處提供
蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，路廊研選方案出爐，圖為和仁到崇德段。圖／蘇花公路改善工程處提供

蘇花改今年全線通車，交通部公路總局再進階，由蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，把還未改善的蘇花公路東澳至南澳、和平至和中、大清水至崇德等3路段，另闢新線改善。

這些路段中，現有東澳到南澳．和平到崇德段，因路線線型標準較低，雖符合行車需求，但遇颱風、豪雨等劇烈天候，仍會有落石、坍方中斷，需預警封閉，亟待提升安全性及服務標準。

蘇花公路改善工程處今天在南澳鄉公所辦理首場工程說明會中，評選路線都出爐了，預計花10年時間完成，也就是說，推動期間是今年完成可行評估，111年前完成規畫及環評，工程設與用地取得，112年發包施工，預計119年全線通車。

路線評選中，對推動路廊也評估優劣，提出建議其中，東澳到南澳段建議選海線，經費207億元，和平和中段建議海側路線，經費52億，和仁崇德段若採短隧道，經費100億，但考量未來交通服務功能，保留較長隧道，採替選方案，經費213.6億元。

蘇花公路改善工程處簡報指出，對方案評估與路廊研選，東澳到南澳提出海線、山線（內陸線）、中間（中央線）３方案，其中，海線是與鐵路隧道平行，避開環境敏感區，預估經費207億元，山線部分走蘇花高路廊，但會通過自來水質水量保護區，經費232億，中間線經原宜五特保區，豎井及施工便道，對環境影響大，經費190億元。

因此，初步評估認為，海線案於工程規模經費、地質掌握與環境敏感均較具綜合優勢，預計119年完成；另外，在東澳與南澳的銜接端點則建議採立體化工程，有助交通運輸。

而和平與和中段路廊有3方案，其中，方案一是利用既有道路，路口號誌整合及改善邊坡，長約3.5公里，經費可編列常年預算執行，方案二是海側路廊，橋梁在鐵路東側跨越 鐵路後與台9線共線路，長約4.8公里，總經費52億元，方案三是和平工業區及礦區路廊，以隧道通過，長約4.2公里，總經費58億。

方案評估，以海線案較具綜合優勢，依規畫期程，112年施工，117年完工。

和仁到崇德段有3方案，方案一是延續仁水隧道，以隧道方式局部改線，分別是2.4及2.5公里總經費100億，方案二是長隧道長10.1公里，自蘇花改C段中仁隧道終點，通過太魯閣國家公園，終點為崇德，總長13.9公里，總經費222億元，方案三是隧道9.5公里，自台9線和仁車站附近，通過太魯閣國家公園，終點是崇德，總長13公里，總經費214億元。

公路總局初步評估，採方案一為建議方案，建議保留方案三為替選方案，預計119年完工。

蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，路廊研選方案出爐，圖為和平至和中段。圖／蘇花公路改善工程處提供
蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，路廊研選方案出爐，圖為和平至和中段。圖／蘇花公路改善工程處提供
蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，路廊研選方案出爐，圖為和平至和中段。圖／蘇花公路改善工程處提供
蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台 9 線蘇花公路安全提升計畫」，路廊研選方案出爐，圖為和平至和中段。圖／蘇花公路改善工程處提供

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