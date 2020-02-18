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日本再增3人確診新冠肺炎 各地疫情一次看

開學注意 2人腸病毒重症感染源疑在校園

中央社 / 台北18日電
中小學下周二即將開學。 圖／聯合報系資料照片
中小學下周二即將開學。 圖／聯合報系資料照片

疾管署今天宣布，上週新增2例腸病毒併發重症，且感染源可能都來自校園。防疫醫師林詠青提醒，目前雖不是腸病毒流行期，但全年都有風險，且將開學，應小心防範。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青下午在疫情週報表示，台灣上週新增2名腸病毒71型重症個案，分別為北部15歲少年及東部6歲女童。

其中15歲少年在1月7日至9日間陸續有雙手顫抖、肩頸疼痛、發燒、嘔吐等症狀，於第二次就醫時收治住院，住院期間出現步態不穩情形，經檢驗審查確診，且併發腦炎、脊髓炎。

6歲女童1月17日出現發燒、口腔潰瘍、手腳紅疹及嗜睡等症狀，18日因嘔吐、意識模糊等情形收治住院，經檢驗審查確診。兩人經治療後症狀都改善並已出院。

林詠青說，兩個案的同住家人近期都沒有腸病毒病史，但同班同學有，推測可能是寒假前因接觸同學而交叉感染。

目前雖然不是國內腸病毒流行期，但全年均有腸病毒傳播風險，且上週新增2例腸病毒併發重症病例，民眾不可不慎。

林詠青也說，腸病毒並非幼兒專利，青少年甚至是成人都有感染的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手。

5歲以下幼兒仍是腸病毒重症高危險群，提醒民眾於幼兒感染腸病毒後一週內留意其病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療。

下週適逢開學，林詠青說，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，民眾應加強教導學童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以避免與其他幼童頻繁接觸造成交叉感染。

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