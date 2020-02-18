30歲女性染流感未就醫 發病兩天後起身倒地身亡

國內流感疫情正在從高峰降溫但仍在流行期，疾病管制署今日公布國內上周15例流感重症死亡個案，其中一名北部30歲女性，沒有潛在疾病，發病後未就醫兩天後即倒地不治；經臨床醫師診斷，為流感併發肺炎和心肌炎。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上周新增流感重症36例，年齡分布為4歲至91歲，其中34人沒接種流感疫苗，24人本身有慢性疾病。

另外，死亡個案15例，年齡分布從30歲到87歲，皆未接種本季流感疫苗，其中14例有慢性疾病；多數在1月發病，其中1例為A型流感未分型，其餘都是感染H1N1。

死亡病例中最年輕為北部30歲女性，是唯一一位沒有潛在疾病者， 1月上旬出現發燒虛弱無力，當時沒有就醫，兩天後家人發現她起身突然暈倒、失去意識，當場無呼吸心跳。送醫後雖一度恢復心跳，並使用葉克膜救治，但仍缺氧情形嚴重，當天不幸過世。經臨床醫師診斷，為流感併發肺炎和心肌炎造成死亡。

根據疾管署監測資料顯示，上周門急診類流感就診達6萬704人次，較前一周下降27.6％；急診類流感就診病例百分比為12.1％。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，近一周流感病毒以H1N1為多，占了五成八，另B型流感占比持續上升，不過，由於社區流感病毒陽性件數下降，預計最快本周就可以脫離流行期。