衛福部推大醫院門診減量 萬芳醫院調漲掛號費

衛福部去年7月推動大醫院門診減量2%，台北市立萬芳醫院因此向北市衛生局申請門診急診掛號費調漲，本月起門診掛號費從原本50元漲至100元，漲幅100%；急診則從原本80元提高到200元，漲幅150%；僅設籍文山區的民眾掛號能享有原本價格優惠。

台北市立醫院調整掛號、檢驗等收費標準，都必須向市府提出申請，由衛生局所屬市立醫療院所醫療收費基準審議委員會審核，通過後才能變更。

衛生局綜合企畫科長紀玉秋表示，萬芳醫院約在去年提出掛號費調漲申請，申請理由是受到衛福部去年7月推動大醫院門診減量2%政策影響，門、急診營收將減少，加上現行收費與醫學中心等級醫院差距較大，因此盼調漲作為財務平衡的方式之一；另根據紀錄，萬芳醫院自85年委外營運後，23年多來沒有調整掛號費。

紀玉秋表示，北市醫學中心等級醫院門診掛號費約介於100到150元，部分在夜間、假日收費還有200元以上的情況，至於急診收費則介於200元到300多元之間；萬芳醫院這次申請調漲，提出的金額是採業界最低金額，加上仍提供地方民眾優惠，因此委員最後認為調漲合理、同意通過。

萬芳醫院表示，本月起調整收費後，仍可能視情況再次調整，目前掛號費門診100元、急診200元為初期調整金額；設籍文山區的民眾可持身分證或戶口名簿等資料到一樓大廳12號、13號櫃台辦理優待身分登記，若就診時沒相關優待證明，將先依一般民眾收費標準收費，10天內可再到醫院辦理退費。