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雲林十所衛生所 周四起販售實名制口罩
全台303家衛生所加入販售實名制口罩行列，雲林縣各衛生所因配合縣府免費贈送口罩給重大傷病患、發燒病患延長到本周，並未加入販售，因階段性任務即將完成，本月20日起縣內10個有健保系統的衛生所將開始販售實名制口罩。
雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣政府率全台之先，重大傷病、發燒者、陪病者及特殊需求者可到衛生所領取口罩，該項服務延長至本月21日，為避免購買、贈與混淆，衛生所目前沒提供販賣實名制口罩服務。
因目前中央口罩配送醫院已涵蓋重大傷病、發燒者、陪病者及特殊需求者等需口罩發送，雲林縣衛生所免費口罩發放的階段性任務已近完成，配合中央疫情指揮中心擴大實名制販售點政策，曾春美表示，雲林縣自20日起將有10個有健保系統的衛生所開始參與實名制口罩販售點。
提供販售實名制口罩服務的衛生所有北港、土庫、崙背、麥寮、林內、古坑、西螺、二崙、水林、四湖等處，因各衛生所人力、業務量不一，販售服務時間不同，民眾購買前可先撥打電話查詢，以免白跑一趟。
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