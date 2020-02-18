首例年紀最大腸病毒重症 下周開學疾管署籲做好消毒

腸病毒一般發生於春夏之際，國內現在雖不是腸病毒流行期，但疾管署今公布，上周新增兩例腸病毒併發重症，其中一位北部15歲少年為今年最年長個案，因感染腸病毒71型而併發腦炎、脊髓炎，所幸住院治療後已康復。疾管署提醒，下周各級學校就要開學，應落實個人衛生及校園環境清潔消毒。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名15歲少年1月7日出現高燒、雙手顫抖與持續頸肩疼痛等症狀，發病後第三天持續嘔吐、頭痛且出現不太不穩等症狀，經檢驗確診為腸病毒71型感染且併發腦炎、脊髓炎。住院治療兩周後，健康狀況穩定，但肢體無力等情形仍在持續復健中。

林詠青表示，雖然腸病毒重症主要高危險群為5歲以下嬰幼兒，但過去也有年紀較長的「大小孩」併發重症，去年最年長個案為17歲。

另一例腸病毒重症個案為東部6歲女童，她在1月17日出現發燒、口腔潰瘍、手腳紅疹及嗜睡等症狀，18日因嘔吐、意識模糊等情形收治住院，經檢驗審查確診，住院治療一周後，症狀改善並已出院。

林詠青說兩名個案的家人都未有腸病毒症狀，但同班同學中皆有確診案例，不排除為放寒假前校園內交叉感染。因此提醒，下周即將開學，因此校園須特別注意腸病毒防範，尤其是否的有嗜睡、意識不清等併發重症。若是生病則盡量不上學、呼吸道症狀應戴上口罩，學校也須將學童常接觸手把、扶手等使用消毒水消毒。

疾管署監測資料顯示，國內腸病毒疫情處於低點，社區腸病毒以克沙奇A群為主，惟腸病毒71型仍持續活動。今(2020)年累計4例腸病毒併發重症病例，均感染腸病毒71型；近3年(2017至2019)同期分別為0例、3例(克沙奇A4型1例、克沙奇B1型2例)、3例(克沙奇A10型、腸病毒71型及腸病毒D68型各1例)。