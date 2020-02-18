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捷運環狀線省時又方便？網曝一缺點：文湖線2.0

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運環狀線上個月正式通車，有網友指出，行駛速度慢加上彎道多，像在搭輕軌一樣。圖／報系資料照片
捷運環狀線上個月正式通車，有網友指出，行駛速度慢加上彎道多，像在搭輕軌一樣。圖／報系資料照片

新北捷運環狀線上個月正式通車，橫跨新店、中和、板橋及新莊等4大區，可為通勤族節省不少時間，也帶動周邊人潮和房價。近日有網友分享自己的搭乘經驗，直呼「環狀線跟其它線相比慢很多，行駛速度好像在搭輕軌」引發許多網友熱議。

原PO在PTT發文表示，不知道是不是錯覺，捷運環狀線比起其它線慢很多，尤其遇到彎道前後簡直龜速，偏偏軌道彎道又一大堆，這速度好像在搭輕軌，是因為免費期間還是以後也這樣？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「文湖線2.0」、「公車933還是王道，中和到板橋不塞車10分鐘」、「新店到板橋超慢…我從西門轉乘都感覺還比較快」、「環狀線在中和-板橋-新莊超慢」、「大坪林到板橋 綠（線）轉藍（線）還比較快」、「今天剛搭真的很慢，但應該是彎道太多加上緊臨住戶的關係」。

也有搭乘過環狀線但持不同意見的民眾指出，「你有坐過文湖線嗎？」、「景安到大坪林每天搭，明明就很快」、「轉彎速度不能太快吧！每天搭新店到中和20分鐘很方便，之前搭公車常常擠不上車」、「我覺得很好啊，這幾天車送修都搭環狀線」、「高架捷運本來就這樣，至少中和到新店多一種不慢的交通方式」。

捷運環狀線 通勤族 PTT 北捷 文湖線
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