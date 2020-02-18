台灣燈會宗教燈區 靜宜主顧聖母堂主燈成亮點
台灣燈會在台中舉行，天主教會台中教區在后里森林園區的「好神宗教燈區」，以台中新地標、打卡熱點的靜宜大學主顧聖母堂造型製作主燈，最受矚目；教堂上方投射出擁抱十字架，散發祥和的光芒，參觀民眾感受祥和溫柔的愛。
靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文表示，世界各地正對抗新冠病毒，更需要天主的愛及信仰力量，希望透過「主顧聖母堂」造型主燈為民眾祈福，同心協力、互助互愛，祈求疫情早日平息，共度難關。
這座「主顧聖母堂」主燈很令遊客驚豔，民眾紛拍照打卡；連靜宜學生參觀後都表示，看到縮小版的主顧聖母堂出現在台灣燈會，很親切也很驕傲。
蘇耀文指出，靜宜大學「主顧聖母堂」的外觀如竹筍，筍殼互相包覆象徵「包容、互愛、重生」；走進「主顧聖母堂」主燈內部，呈現由3千多張世界各國郵票組合成的「耶穌像」畫版；還有由鴿子、聖經、麥穗、百合花等圖案組成的「天主慈光｣燈座，透過燈光投射展現天主的愛，在人心內光照。
靜宜大學校長唐傳義說，該校是天主教大學，扮演「愛德」與「知識」的相乘角色，也是愛的加速器。希望藉由宗教燈區「主顧聖母堂」的視覺標記，跨宗教推動「擁抱世界、萬眾合一」。
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