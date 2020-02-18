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梨子咖啡館「廚醫」進駐 享受美食也能提升免疫力

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
梨子咖啡館執行長蔣敬三(中)與上一生醫研發長黃子彥醫師(右)合作催生「廚醫」，根據本草綱目調製補氣漢方，運用最先進生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，不必辛苦煎煮就能達到溫身補氣、提升免疫力的效果。記者宋健生/攝影
梨子咖啡館執行長蔣敬三(中)與上一生醫研發長黃子彥醫師(右)合作催生「廚醫」，根據本草綱目調製補氣漢方，運用最先進生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，不必辛苦煎煮就能達到溫身補氣、提升免疫力的效果。記者宋健生/攝影

抗疫大作戰！中部知名餐飲品牌梨子咖啡館今(18)日宣布，與上一生醫合作催生「廚醫」，並根據本草綱目調製補氣漢方，運用最先進生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，不必辛苦煎煮就能達到溫身補氣、提升免疫力的效果。

新冠肺炎疫情未見緩和，民眾憂心忡忡，梨子咖啡館決定在抗疫大作戰中盡一己之力，推出若干相關措施，包括：聘請專業的廚醫進駐，在飲食中融入食補的概念，享受美食之餘亦能提升免疫力。以88折優惠醫護人員，慰勞他們的辛勞，並為他們加油打氣。

餐廳也提供非酒精的奈米鋅離子抗菌劑，供客人乾洗手和手機消毒，讓防疫無死角。另外，還推出禱告卡幫有需要的人代禱，盼疫情能早日平安度過，讓社會不再陷入恐慌；同時提供「養生靈芝茶」，讓客人暖暖胃之餘並強化免疫力。

梨子咖啡館執行長蔣敬三指出，梨子咖啡在料理上一向標榜天然健康美味，嚴選食材為食安把關，此次疫情十分嚴峻，民眾搶購口罩自保，事實上，提升自身免疫力比戴口罩還重要。

對此，梨子咖啡館特別與擁有中西醫雙學位的上一生醫研發長黃子彥醫師攜手合作，共同催生「廚醫」，並聘請駐店指導。

所謂的「廚醫」，就是借重醫師在食安衛生、飲食營養的專業素養，結合豐富的廚師經驗，將食、療合為一體，讓飲食更健康，在享受美食之餘還能提升免疫力。

儘管食療同源是千百年來早有的觀念，然而生活形態上古今卻大不同，現代人生活忙碌，工作壓力大，如何化繁為簡，讓食補很輕鬆地融入日常飲食中，是「廚醫」最主要的任務，讓養生料理更美味。

黃子彥根據本草綱目親手調製補氣漢方，其中包括靈芝多醣體、蟲草子、人蔘皂苷、刺五加等獨家配方，運用最先進生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，不必辛苦煎煮就能達到溫身補氣的效果。

梨子咖啡針對這波疫情推出「李時珍溫補鍋」和「正氣拿鐵」，將上述配方添加到火鍋湯底裡，不僅健康養生，風味也更加提升。而將此一配方添加到拿鐵咖啡中，不但無違和感，反而又多一股特殊風味；並且在客人到店時，提供「養生靈芝茶」，讓客人暖暖胃之餘也強化免疫力。

蔣敬三指出，有鑑於醫護人員處在抗疫第一線十分辛勞，體力更需要及時補充，梨子咖啡特別針對醫護人員推出88折優惠，幫忙照顧他們的健康，也為他們加油。

此外，疫情發生之後，民眾搶著用酒精消毒環境，但梨子咖啡採用的是成本更高的「奈米次氯酸複合鋅離子」，因為它非酒精不具揮發性，沒有環境殘留的問題，客人用餐時不會有異味感，更不會影響食物的味道。

梨子咖啡除了用來消毒用餐環境，並提供客人乾洗手之外，也貼心提供浸泡奈米鋅離子的棉球讓客人消毒手機，讓防疫沒死角。

身為基督徒的蔣敬三，疫情爆發以來無時無刻為疫情禱告，期盼主能賜平安，讓疫情早日平息，近來他更發給來店客人禱告卡，填上想要祝福的對象，他和教友們都願意誠摯幫他們代禱，願所有人都能平安，社會能早日恢復寧靜的生活。

餐廳也提供非酒精的奈米鋅離子抗菌劑，供客人乾洗手和手機消毒，讓防疫無死角。記者宋健生/攝影
餐廳也提供非酒精的奈米鋅離子抗菌劑，供客人乾洗手和手機消毒，讓防疫無死角。記者宋健生/攝影
黃子彥根據本草綱目親手調製補氣漢方，運用最先進生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，不必辛苦煎煮就能達到溫身補氣的效果。記者宋健生/攝影
黃子彥根據本草綱目親手調製補氣漢方，運用最先進生醫科技萃取成奈米細粉，可隨意添加在食物中，不必辛苦煎煮就能達到溫身補氣的效果。記者宋健生/攝影
梨子咖啡館針對這波疫情推出「李時珍溫補鍋」和「正氣拿鐵」，將上述配方添加到拿鐡咖啡裡，不僅健康養生，風味也更加提升。記者宋健生/攝影
梨子咖啡館針對這波疫情推出「李時珍溫補鍋」和「正氣拿鐵」，將上述配方添加到拿鐡咖啡裡，不僅健康養生，風味也更加提升。記者宋健生/攝影

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