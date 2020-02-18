血癌新藥開發沉寂20年 近年終於有新藥

癌症盤據十大死因之首已經30多年，人人聞之色變。然而血癌更是其中特別的一種分類。台北榮總內科部血液科醫師高冠鈞表示，血癌不像肺癌、大腸癌等有分期，由於人體全身都有血液，一旦血液內出現癌細胞，就已是第四期、末期了。所幸現在台灣已引進新藥，有機會讓血癌病人的病況達到緩解。

高冠鈞表示，血癌可分為急性骨髓性白血病、急性淋巴性白血病、慢性骨髓性白血病、慢性淋巴性白血病。在慢性白血病的部分，病程也比較和緩，從發病到死亡，至少5-6年以上的時間，屬於廣義的血癌；狹義的血癌則是指急性白血病，包括急性骨髓性白血病和急性淋巴性白血病。

急性淋巴性白血病好發於孩童，成人血癌則多數為急性骨髓性白血病。依據世界性流行病學統計，每10萬人約3至4人罹患血癌，65歲以上則增加到萬分之1，北榮則每年接獲到的新診斷案例約50人。

高冠鈞指出，過去血癌的治療「還滿讓人絕望的」，尤其對年紀大的老人家，治療指引中以60歲為分界，60歲以下的年輕病人還可以化療、骨髓移植等標準治療；60歲以上的長者，則建議安寧治療或參加臨床試驗，讓病人嘗試新藥。

然而，肺癌、肝癌、大腸癌等，2000年以後都陸續有標靶藥、免疫療法等，血癌的新藥研發卻沈寂了20年，直到3、4年前，美國FDA才核准兩種標靶藥。

高冠鈞表示，2019年台灣引進其中一款新藥，目前文獻發現合併治療效果良好，反應率約在六至九成，包括對化療反應不佳的年輕病人，以及超過70歲不適合化療及骨髓移植的年長病人。除了可合併治療外，也可單純使用在急性骨髓性白血病人，是一種治療新選擇。