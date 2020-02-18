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住房剩3成！高雄漢來飯店關10個樓層 業者：集中排房

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
除了節流，漢來也推出各種優惠方案，期能開源。圖／摘自漢來官網
除了節流，漢來也推出各種優惠方案，期能開源。圖／摘自漢來官網

新冠肺炎疫情重創觀光業，國外觀光客不來、台灣民眾不敢外出消費，高雄25年的老字號漢來大飯店驚傳將關閉10個樓層。業者解釋，此舉是為「集中排房」，節省開銷。

高雄漢來飯店擁有535間房，原本有20層樓房間，現在關了10層樓，僅剩一半的樓層繼續營運。業者也鼓勵員工把積假休完，並進行教育訓練、設備整修。

漢來飯店總經理林子寬接受媒體採訪時表示，新冠肺炎疫情爆發後，2月初住房率急遽下降，目前住房率約3成，因此關掉10層樓約200多間房間，節省能源及人力等開支。此外，也鼓勵員工休假，約有2、3成員工周休1至2天，並強調此舉並非「無薪假」，也會進行人員教育訓練、設備整修。

漢來官網也釋出各種優惠方案，開源、節流雙管齊下。像是即日起到3月底的「Fun心遊短期住房優惠」最低2,800元起，還可「享漢神百貨部份專櫃9折優惠」；4月底前另有「三四人省很大住房專案」，雙人房直升三人、三人房直升四人，並加贈一客早餐，專案價 4,200元起。

高雄老字號星級飯店傳出暫閉樓層，節省開銷。圖／摘自漢來官網
高雄老字號星級飯店傳出暫閉樓層，節省開銷。圖／摘自漢來官網

新冠肺炎 疫情
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