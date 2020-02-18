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空調該買冷專or冷暖？網答案一面倒：價格不貴且實用

聯合新聞網 / 綜合報導
空調該買冷專or冷暖？網推兼具省電與實用的冷暖空調。示意圖／ingimage
空調該買冷專or冷暖？網推兼具省電與實用的冷暖空調。示意圖／ingimage

家電商品不斷推陳出新，消費者購買前會將價格、品質、機能性、省電效率列入考慮，有民眾發文表示，最近想汰換家中的冷氣機，但不知該挑選冷暖或冷專，因此詢問網友意見，結果一出，網友認為兩者價差小，應當首選實用性高的冷暖空調。

原PO在「mobile01」發文提到，最近想幫爸媽把太過老舊的冷氣換掉，想換一台冷暖變頻冬天也可以用，加上現在普遍家中都裝冷暖變頻，選擇冷專的反而比較少，且價錢差距也不大，「現在裝空調是不是都考慮冷暖就好，不用考慮冷專？」

市面上一台同品牌4-5坪的變頻單冷空調要價30390元，變頻冷暖空調為30900元，兩者價差510元。除價格較從前親民外，網友解釋其它關鍵，「前幾年冷暖、冷專還差幾千塊，最近價錢根本都要一樣了，不必硬要省那一兩千直接選冷暖啊！」、「我也是冷暖冷氣機，暖氣效果比其它電暖氣好也很省電，加上可溫控不會太熱或太冷，大力推薦購買」、「冷暖實用性太高技術普及又把價錢壓下來，自家用沒什麼理由考慮買單冷機型了」、「以現在的空調技術，冷暖已經是主流了」、「樓主根本無需再猶豫，變頻冷暖和冷專價差小，且其暖氣效率是電暖器的五倍左右，不佔額外空間省電又安全」。

也有人提出不同看法，「我住台南，我今年有開到暖氣，我在房間穿著長袖上衣跟內褲而已，睡覺蓋的被子也是夏天用的薄被，完全不需要拿出那個超級厚重的羊毛被，溫度調整到24或25，整夜舒服睡覺，開了暖氣不會有越睡越冷，一直躲棉被的問題」。

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