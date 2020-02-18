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台美合作 揪顫抖症病因

聯合晚報 / 記者潘乃欣／台北報導

全球有4%成年人，20%老年人患顫抖症，多數患者病因不明。台大與美國哥大合作，發現患者是因小腦神經細胞共振異常而顫抖，有助新藥開發和臨床診斷。這項研究成果今年也刊登在國際期刊Science Translational Medicine。

台灣大學醫學院助理教授潘明楷表示，顫抖症患者最常見的症狀是手抖，說話時聲音和頭部也會不自覺發抖，找不到病因。

潘明楷和美國哥倫比亞大學醫學中心醫生郭昇翰發現，患者小腦細胞中有一種控制神經連結的蛋白減少，導致小腦神經纖維過度增生，小腦細胞產生過強連結，造成小腦神經過度共振，因而產生顫抖症狀。

潘明楷說，小腦神經共振異常，可做為全球第一個生物標記，幫助顫抖症臨床診斷和新藥開發。西方人逝世後，捐腦風氣較盛，這項研究成果運用哥大的大型腦庫，結合台大的活體動物研究、光電技術，以及哥大的病理研究專長，以小鼠的小腦進行神經機轉研究，終於找出顫抖症患者小腦神經的不正常共振。

醫界對同樣具顫抖症狀的巴金森氏症的研究較多。潘明楷表示，全球顫抖症患者是巴金森氏症的五倍，顫抖症患者生活更受影響，顫抖症是不做事時不發抖，做事時才抖，巴金森氏症相反，是平時抖，做事時反而不會顫抖。

科技部說，這項跨國團隊研究方向合作模式獲國際重視，受美國國家衛生研究院補助。哥大成立新研究中心，由郭昇翰擔任推動研究。潘明楷被推選為世界動作障礙學會唯一的台灣代表，共同制定顫抖症相關的國際診斷治療官方準則。

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