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疫情延燒花蓮直飛韓國航班取消 影響上萬人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
圖／資料照片
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受到新型冠狀病毒疫情影響，由韓國易斯達航空（Eastar Jet）負責的花蓮直飛韓國仁川、釜山班機，宣布停飛至3月28日。花蓮縣政府預估影響旅客約1萬多人次，會努力申請夏季航班；旅行社業者已取消行程，約有5成遊客願意展延，希望夏季航班能順利開航。

易斯達航空於去年10月29日開設花蓮—仁川直航包機航線，周二、四、六飛仁川；11月10日再增釜山—花蓮航線，周五、周日飛釜山，總計每周有5架次往返，每班機載送約189人。但隨著新型冠狀病毒疫情延燒，民眾不敢出國，航班紛紛取消，花蓮航空站公告，自2月17日起，國際線易斯達航空ZE825、ZE826仁川—花蓮航班及ZE981、ZE982釜山—花蓮航班，今起均取消。

易斯達航空今年原有416趟次直航，預估帶來7萬多人次韓國旅客，卻提前停航。花蓮縣府觀光處副處長張志翔表示，開航後平均載運量約7成，為防疫春季航班皆停航，夏季定期航班申請日自3月29日開始，若疫情獲得控制，應可再次開航，會持續爭取直飛航線，吸引更多韓客。

負責韓國直飛的詠莉旅行社董事長樓麗萍說，旅行社受停飛影響的台灣旅客每班次約80人，有5成旅客因假期無法更改退訂，5成同意展延，盼夏季航班順利開航。

易斯達航空官網公告，因航班取消旅客可無手續費全額退票，變更行程也不需支付手續費，但網站不會自動變更或者取消行程，須洽客服人員處理。若是透過第三方網站或者旅行社訂票，請洽詢原訂票窗口。

旅行社 新型冠狀病毒 航線 韓國
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