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寒流影響到明天清晨 白天溫度逐步回升
中央氣象局預報員林定宜表示，寒流預計影響到明天清晨，白天開始各地溫度逐步回升，24日之前全台各地以多雲到晴的天氣為主。
林定宜表示，今天仍受寒流影響，今天清晨人工氣象站淡水7.2度最低，自動測站苗栗大河僅4.6度、新竹峨眉4.7度，是平地最低溫。
林定宜說，今天白天溫度有稍微回升，不過上升的幅度不太多，北部、東半部高溫16到19度，中南部高溫22度左右，今晚到明天清晨仍受到寒流冷空氣以及輻射冷卻影響，各地仍非常寒冷，台南以北、宜蘭花蓮低溫仍在10到13度之間，高屏台東15、16度。
林定宜表示，明天寒流減弱後，溫度逐步回升，20日大台北地區有零星短暫雨，東半部地區也有局部短暫雨，整體來講溫度持續回升，天氣也比較穩定，各地大概都是多雲到晴的天氣，未來一周溫度逐步回升，20日大台北要留意短暫雨，22到24日東半部有局部短暫雨，北部山區零星短暫雨。
其他天氣方面，林定宜提醒，21到24日台灣西半部、金馬要注意霧跟低雲。
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