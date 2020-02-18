消費急凍畜禽業者苦 農委會：乘機汰生產效率差的禽畜

農委會表示，畜禽產品原本就沒有出口，因應新冠肺炎疫情，請業者減產，主要是希望業者在這段時間，把生產效能比較差的畜禽進行淘汰，調整產業體質改善結構問題；至於減少進口肉，會違反WTO（世界貿易組織）的原則，並不是外界想像的這樣簡單。

農委會副主委黃金城表示，畜禽產品現階段本來就沒有出口，就算餐廳消費因新冠肺炎停滯，一般家庭消費還是會維持，他認為本身的量並不大。農委會建議減產，主要是希望種雞、種鴨若生產效力不好，趁這段時間淘汰，留性能效力比較好的，等待疫情過去，消費力逐漸恢復，也會恢復正常的銷售。

黃金城表示，畜禽產品沒有石斑魚、午仔魚這麼急迫，因為石斑魚、午仔魚七八成都在出口，現在因為銷售通路瞬間緊縮，才是比較積極需要紓困的，也因此需要政府先介入，家畜家禽先淘汰性能不好的，等待恢復時機。

他提到，現在消費量沒有這麼多，但也沒有辦法管制進口，主要是因為會違反WTO原則，同時也有進口的配額，並非如外界想像得這樣容易。若在配額之內，並無法阻擋進口肉品，配額外就算提高關稅，只要有利潤，業者就會進口。以去年美國豬肉無法進入中國大陸，轉向賣來台灣，就是一例。

至於輔導產業轉型，這原本就是農委會長期的工作，一直都有在進行。黃金城表示，農委會長期致力於降低農牧業者生產成本，調整產業結構，現階段我國的畜禽產業飼料九成為進口產品，很難降成本，比較能夠降低成本的就是進行飼養技術的精進，減少畜禽死亡，另外也可以改善養殖的設備，但他認為業者應該自己花錢去改善，不應該由政府出資。