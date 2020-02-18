文化部疫情紓困怎落實 劇場人籲普查團隊財務壓力

新冠肺炎疫情延燒，表演藝術聯盟理事長林佳鋒在臉書表示，文化部雖然已經提出三個協助文化團隊紓困的方向，但該怎麼落實，是表藝術界大家共同關心的議題。他建議，文化部及各縣市政府文化局處應該盡速聯繫團隊，統計團隊接下來半年可能面臨的財務壓力。

他說，劇場工作者的工作一個一個流失，該如何度過？呼籲劇場人勇敢團結將心聲「分享」出去，讓人重視他們的聲音。￼

林佳鋒說，現在大家都害怕出門消費，所有群聚性的場合及活動的消費都沒有業績，政府要知道老百姓擔心的是害怕染病，如何重建消費者對政府疫情控制的信心￼￼￼，消費者不害怕群聚的場合，才是百業復甦的前提。

他說，現在表演藝術界面臨最大的擔憂就是消費者一直在觀望，￼￼￼不願意購票消費，害怕進到群聚的現場。文化部雖然已經提出三個方向，但該怎麼落實，他相信是表藝術界大家共同關心的話題議題。

「文化部及文化局處應該要盡速聯繫團隊，統計團隊接下來半年可能面臨的財務壓力，特別是基本營運的開銷，當收入進不來，該如何支撐下去？￼」他說，有了全面的普查，才知道該如何有效地將資源挹注到表演藝術界￼￼，協助紓困。