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減少人流接觸機率 遠距醫療可成為防疫要角

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

降低與人流接觸，勤洗手、生病戴口罩，是目前對付新冠肺炎的防疫重點。但隨著我國確診病例增加，許多專家評估社區感染是我國一定會面對到的情況，台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，面對疫情可能的大流行，遠距醫療肯定能幫上忙，不僅能減少患者外出的機率，也能保護醫護人員。

新冠肺炎證實可透過飛沫、接觸傳染，為避免疫情擴大，我國於邊境設下天羅地網，檢疫標準愈放愈寬，秉持「寧可錯殺一千，也不可放過一人」的堅持，我國雖有確診案例，但成長速度極為緩慢，凸顯我國防疫作為。

陳瑞杰讚許我國防疫作為是全球的模範生，但接下來的戰役將是面對疫情大流行，衛福部目前已開始推動針對居家檢疫或是居家隔離出現疾病症狀者，可使用遠距醫療診斷，並由各地方衛生局指定可執行遠距醫療的醫院。

陳瑞杰表示，此舉不但能及時給予無法外出的檢疫民眾，及時獲得藥物或是治療，也能避免他們趴趴走，甚至避免急診醫護接觸到他們。

不過，因應此波疫情，他認為遠距醫療不該只是「指定醫院」的事情，而是所有醫院都應該進入遠距醫療的戰備狀態，也建議衛福部能開放所有醫院都能在防疫時刻，投入遠距醫療行列。

陳瑞杰說，遠距醫療也有一部份能達到監看檢疫或是隔離是否有落實的方法之一，而民眾若是有量測體溫等疑問，也能透過各家醫院提供的遠距醫療，獲得適當的衛教。

透過遠距接觸的過程，評估患者目前的健康狀況，病情若需要更高階的設備治療，醫院也能立即評估是否派救護車接送或是直接委託醫師居家醫療。

政府目前正在推動分級醫療、門診減量，陳瑞杰表示，相信遠距醫療也能在減少門診量幫上忙，配合未來5G的發展，發展遠距的量能將會大幅提升，若健保願意增加給付的報酬，更能加速遠距醫療的發展。

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