生態文學批評 給吳明益「複眼人」新觀點

淡江大學英文系主任蔡振興月前出版《生態危機與文學研究》（書林），是台灣首本生態文學批評著作。蔡振興說，希望透過新的理論切面重詮文學，賦予文學新意義，像他也用新物質主義詮釋作家吳明益《複眼人》，認為複眼人一角扮演「第四人稱」非人角度。

用生態論述審視文學，其實是偶然。蔡振興說，文學批評長年用現代主義、後現代主義、後殖民主義理論等審視文學，淡江英文系希望開創新的研究契機，尋思有否其他理論角度，2005年起開始請國外生態文學研究學者來台，慢慢形成研究氛圍，五年前還成立中華民國文學與環境學會，並將生態文學視角和台灣原住民文學結合，希望讓文學研究有更新的視野。

在引進並發展生態角度時，蔡振興特別注重在地結合。他說，台灣早期也有許多學者做瑞秋．卡森《寂靜的春天》等生態文學研究，但久了難免重複，需要走入第二階段的反省再造，並賦予理論性架構、引入全球化討論。「地方與全球不論是對話或衝突都很重要，唯有如此，才能腳踏台灣，眼望世界。」他希望，台灣能一磚一瓦地建構自己的生態論述，並與大眾進行生態溝通。

過程中，蔡振興最驚艷的就是美國普立茲詩歌得獎人史奈德結合生態、佛學、美國原住民文化的跨域作品。他說，他就是透過史奈德詩歌，開始研究美國原住民文學，並與台灣原住民文學類比分析；史奈德談生態，也深具佛學中「依正不二」概念，表達人類主體這「正報」與所依據的環境「依報」，其實互相形塑彼此主體性，在在啟發新的看待生態角度。

中研院歐美研究所特聘研究員單德興表示，史奈德學過中國文學，把古詩人寒山作品翻譯成英文，熱愛生態，來台時特別要求要爬玉山，與東方及佛教思想都有很深的淵源。

單德興說，生態文學批評角度可有五大貢獻，首先是在台開風氣之先，引介理論；在學術實務上，則可經由比較文學訓練，一方面閱讀外國理論，一方面掌握台灣關切議題，將全球在地化，在國際上展現本土特點，將研究提升到更高層次。

單德興說，生態文學批評也可研究如何與其他科學跨領域結合，例如中研院的環境變遷研究中心等；甚至與社會運動、環保運動接軌，做出實際改變。此外，就如「依正不二」概念，生態文學批評也可引入如佛教的眾生平等觀，從文學角度切入不以人類為中心的世界觀、宇宙觀。

《生態危機與文學研究》主要收入外國文本研究，蔡振興說，他也用生態、科學角度思考台灣作家如吳明益作品，像《複眼人》就引用曾獲諾貝爾獎的神經科學家說法，為書中大腦與記憶運作埋下伏筆。相關論文刊在國外比較文學期刊。

蔡振興說，吳明益著作常會引用科學論證，但較少被注意。他則引用新物質主義中「物件也可表達想法」的概念，認為「複眼人」其實是在人類中心主義中第一、第二、第三人稱角度外，表現第四人稱的非人的角度。他也運用許多醫療、大腦相關論述，討論作品中記憶等主題，希望能更系統化表達文化背後的邏輯。