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阿里山花季3月10日登場 搭客運享50元門票優惠

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
阿里山花季。圖／公路總局提供
阿里山花季。圖／公路總局提供

每年阿里山花季車潮、人潮絡繹不絕，今年花季於3月10至4月10日登場。公路總局表示，這次仍將於花季期間的例假日共十天，進行交通管制，包括「遊客總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施，管制期間每日遊客總量1萬6000人，民眾可以多搭乘大眾運輸入園，還可享有50元門票折扣優惠。

公路總局表示，每日遊客總量管制1萬6000人，其中團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人，加上管制時段外上山民眾2000人。

預約轉乘服務方面，團客可以到嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k（過五虎寮橋300公尺處）停車購買門票。散客則在台18線61K樂野服務區（原八八新舍）轉乘，民眾3月1日起可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k樂野服務區），選擇適合之班次預約購票畫位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

公路總局表示，這次的管制時段是花季開始後連續3周之周休2日及清明連假（3月14至15、21至22、28至29、4月2至5日，共計10天），嘉義端小型車管制時間為上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外）。嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段為管制路段，除持工作證或者住宿證明等相關證明文件或婚喪喜慶等特殊情形外，禁行小型車。

公路總局表示，為了提供民眾更多元的搭車服務，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價，原價200元，搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

公路總局表示，此次花季客運疏運，業者將落實候車場站及車輛清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每日值勤前也將量測體溫並配戴口罩；同時也將針對乘客進行衛教宣導，如遇出現咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀之旅客，將勸導配戴口罩，並引導其就醫治療。

相關網站：

公路總局疏運專區：https://reurl.cc/Gk7Z8y

嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統：http://alishan.forest.gov.tw/ec99/Default.asp

巴士趣預約員林客運「【6739】日月潭─阿里山」路線：https://www.bustrip.com.tw/index.action

公路總局智慧化省道即時資訊服務網（查詢最新路況）：http://168.thb.gov.tw

阿里山花季。圖／公路總局提供
阿里山花季。圖／公路總局提供
阿里山花季。圖／公路總局提供
阿里山花季。圖／公路總局提供
阿里山花季客運疏運班次。圖／公路總局提供
阿里山花季客運疏運班次。圖／公路總局提供

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