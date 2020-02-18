臺大品味生活系列課程招生中 3/6前享早鳥優惠

現代人的生活太過忙碌，往往難以慢下腳步學習新事物，也淡忘了品味生活中的美好，像是自己沏一壺好茶品嚐箇中滋味，或是學習做出讓人感受幸福的點心，為提升民眾的涵養和生活品味，臺大進修推廣學院特邀教學經驗豐富的臺大農藝系王裕文教授，開設一系列品味生活的課程，包括「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」、「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」等多門有趣的課程，109年3月6日前報名可享學費優惠。

按圖索驥，探索「茶葉班」美妙的感官旅程

「茶」一直是台灣的主流飲料，我們常常吃飯聊天配口茶，但您知道差別在哪嗎？臺大「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」4月8日起每周三晚上開始上課，將帶您進入茶的世界，課程提供蒐羅自全球各地具有代表性的茶樣品，由外觀、氣味、形狀，茶湯顏色、香氣、滋味，讓學員親身觀察、品嚐體驗，課程共將使用近60種茶樣，進行辨識各種茶樣的地理、年份、品種、製法的差異，提升感官能力的敏銳度，享受在舌間上全然不同的面貌。

情人節首選 「巧克力班」，與另一半一起甜蜜報名

「人生就像巧克力，你永遠不知道下一顆是什麼滋味。」許多人對電影《阿甘正傳》這句經典名言並不陌生；巧克力一直是深受大眾喜愛的甜食，然而愈來愈走向精緻化的巧克力已不僅僅是單純的食品，更是一種藝術。臺大進修推廣學院開辦「愛上巧克力～巧克力官能專業鑑定人員培訓班」，最新一期課程自4月21日起每週二晚上上課，有意者請盡早報名，以免向隅。

你我在忙碌的家庭與工作之餘，學習品嚐鑑賞巧克力、茶葉找回生活中的美好姿態。進一步瞭解課程，歡迎至【臺大推廣教育網】查詢或致電(02)2362-0502洽詢。