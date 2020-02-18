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228連假將至 公路總局預估27日午後開始湧車潮

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
省道容易壅塞路段。圖／公路總局提供
省道容易壅塞路段。圖／公路總局提供

228三天連假即將到來，公路總局表示，依照過去連續假期的經驗，預估2月27日下午開始就有連假車潮，28日返鄉、出遊車潮最集中，29日晚間則將出現北返工作潮。公總表示，為免路上塞車之苦，如果是中短程外出，民眾可以多加利用大眾運輸工具，客運會落實新冠肺炎防疫措施。

公路總局表示，預估228連續假期車潮自2月27日（周四）下午起陸續出現，返鄉、出遊車潮將集中於2月28日，觀光風景地區車潮及人潮則集中於2月28日至3月1日上午，西部返回工作地車潮預計於2月29日晚間陸續出現，尖峰時段則在3月1日中午後湧現。

公路總局研判省道易壅塞路段包含往來東西部主要幹道，如：台9線蘇花公路、南迴公路及台1線水底寮路段等）、銜接高速公路路段如：台65線、台74線、台86線快速公路，台9線、台14線及台18線銜接各國道交流道等、重要觀光熱點鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，公路總局表示，自2月27日0時起至3月1日24時止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有14家公路客運業者配合提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠。

此外，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠。另假期出遊搭乘「台灣好行」客運路線，有電子票證半價優惠措施，總計有39條路線可供選擇。

公路總局表示，針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，已依照中央流行疫情指揮中心制定之指引督導所轄公路客運業者執行相關防疫措施，請民眾安心搭乘。

國道客運 車潮 新冠肺炎 連假 COVID-19
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