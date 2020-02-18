居家隔離有輕症就醫需求 衛福部開放遠距醫療

新冠肺炎全球疫情延燒，我國祭出嚴格防疫措施，舉凡有旅遊史、接觸史等，皆需要居家隔離、居家檢疫14天者，只要趴趴走就屬違法。但若是慢性病患者無藥可用，或是期間出現輕症，無法外出看診，衛福部宣布各縣市衛生局需指定醫院，給予遠距醫療服務。

依照目前的通訊診療治療辦法，遠距醫療僅針對山地、離島、偏僻地區，或是屬於特殊情形者，如急性住院患者，出院後三個月內追蹤治療等。為此，衛福部醫事司日前做出函示，因應新冠肺炎需居家隔離、居家檢疫的患者，若有疾病診療的需求也能透過遠距醫療診察。

醫事司長石崇良說，預期未來居家隔離或是居家檢疫的人數會愈來愈少，主因為我國的旅遊禁令日趨嚴苛。不過目前防疫為超前準備，因應可能出現社區感染，檢疫人數恐增加，已經指示全台各縣市衛生單位，公布指定醫院，以提供居家隔離、居家檢疫的民眾的就醫需求。

石崇良說，居家隔離或是居家檢疫的民眾，一旦有就醫的需求，可先聯繫當地衛生局後，指定醫院的醫師將會與患者聯繫。患者只要有手機或是平板，透過網路就能進行遠距醫療。

石崇良表示，經醫師問診後，若是一般輕症，醫師開立診斷處方，由家屬帶著患者的健保卡到指定醫療院所插卡繳費、取藥，執行醫師也必須要建立病歷。

若是醫師透過遠距醫療評估需要前往醫院就醫，醫師將通報地方衛生單位後，協助居家隔離或是居家檢疫民眾就醫。

石崇良表示，遠距醫療的診斷是以「無需觸診」就可以診斷的疾病為主，如感冒、流鼻水等輕症，若是心臟疾病、腎臟病等，就需要赴醫院就診。

未來若是真的發生社區感染，一般民眾是否也能接受遠距醫療，減少出入醫院的機率。石崇良表示，初步不會考慮，不過未來若是疫情嚴峻，對於行動不便的患者，也不排除安排居家醫療，由醫師前往患者家中看診。

健保署長李伯璋表示，因應本次疫情所需的遠距醫療，已經在研擬新的健保診斷碼，醫師針對居家檢疫或是居家隔離進行遠距醫療時，可直接開立診斷碼，減少行政流程，確保民眾能維持健保身份。