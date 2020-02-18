快訊

接回鑽石公主號台灣人 交部：華航班機已準備好 隨時可出發

疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家隔離有輕症就醫需求 衛福部開放遠距醫療

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

新冠肺炎全球疫情延燒，我國祭出嚴格防疫措施，舉凡有旅遊史、接觸史等，皆需要居家隔離、居家檢疫14天者，只要趴趴走就屬違法。但若是慢性病患者無藥可用，或是期間出現輕症，無法外出看診，衛福部宣布各縣市衛生局需指定醫院，給予遠距醫療服務。

依照目前的通訊診療治療辦法，遠距醫療僅針對山地、離島、偏僻地區，或是屬於特殊情形者，如急性住院患者，出院後三個月內追蹤治療等。為此，衛福部醫事司日前做出函示，因應新冠肺炎需居家隔離、居家檢疫的患者，若有疾病診療的需求也能透過遠距醫療診察。

醫事司長石崇良說，預期未來居家隔離或是居家檢疫的人數會愈來愈少，主因為我國的旅遊禁令日趨嚴苛。不過目前防疫為超前準備，因應可能出現社區感染，檢疫人數恐增加，已經指示全台各縣市衛生單位，公布指定醫院，以提供居家隔離、居家檢疫的民眾的就醫需求。

石崇良說，居家隔離或是居家檢疫的民眾，一旦有就醫的需求，可先聯繫當地衛生局後，指定醫院的醫師將會與患者聯繫。患者只要有手機或是平板，透過網路就能進行遠距醫療。

石崇良表示，經醫師問診後，若是一般輕症，醫師開立診斷處方，由家屬帶著患者的健保卡到指定醫療院所插卡繳費、取藥，執行醫師也必須要建立病歷。

若是醫師透過遠距醫療評估需要前往醫院就醫，醫師將通報地方衛生單位後，協助居家隔離或是居家檢疫民眾就醫。

石崇良表示，遠距醫療的診斷是以「無需觸診」就可以診斷的疾病為主，如感冒、流鼻水等輕症，若是心臟疾病、腎臟病等，就需要赴醫院就診。

未來若是真的發生社區感染，一般民眾是否也能接受遠距醫療，減少出入醫院的機率。石崇良表示，初步不會考慮，不過未來若是疫情嚴峻，對於行動不便的患者，也不排除安排居家醫療，由醫師前往患者家中看診。

健保署長李伯璋表示，因應本次疫情所需的遠距醫療，已經在研擬新的健保診斷碼，醫師針對居家檢疫或是居家隔離進行遠距醫療時，可直接開立診斷碼，減少行政流程，確保民眾能維持健保身份。

患者 醫師 居家檢疫
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

首位牙醫出身的衛福部長陳時中 如何讓醫界到網路鄉民都信服？

寶瓶星號直擊／6動線2門檻 9小時篩檢大挑戰

寶瓶星號化學兵到場做最壞打算 醫事司：值得白忙一場

麗星郵輪全船陰性 陳時中：乘客先知道 總統排第二

相關新聞

影/太平山冰凍了 霧朦朧銀白世界美麗極了

太平山國家森林遊樂區的太平山莊，從昨天晚上到今天清晨氣溫維持在零下2度，海拔更高的山毛櫸步道已經降雪，見晴步道則是下冰霰...

228連假將至 公路總局預估27日午後開始湧車潮

228三天連假即將到來，公路總局表示，依照過去連續假期的經驗，預估2月27日下午開始就有連假車潮，28日返鄉、出遊車潮最...

電影剪去的場隱含更煽情的鋪陳？ 專訪奉俊昊《寄生上流》

奉俊昊的故事原型參考了二十世紀初轟動法國的「女僕殺人案件」，是什麼的樣社會悲劇？ 「電影的後半段往無法預測的方向暴衝」，是因為某一個角色的狂野發揮？ 看奉俊昊娓娓道來關於選角的思維、對白鋪陳與即興創作的靈感來源。

武漢台商隔離期滿 盧秀燕送口罩、乾洗手

武漢包機台商今隔離期滿，今早陸續離開檢疫所。台中市長盧秀燕表示，台中市檢疫所內的69人，有16人屬台中市民，除了7人由家...

寒流影響到明天清晨 白天溫度逐步回升

中央氣象局預報員林定宜表示，寒流預計影響到明天清晨，白天開始各地溫度逐步回升，24日之前全台各地以多雲到晴的天氣為主。

消費急凍畜禽業者苦 農委會：乘機汰生產效率差的禽畜

農委會表示，畜禽產品原本就沒有出口，因應新冠肺炎疫情，請業者減產，主要是希望業者在這段時間，把生產效能比較差的畜禽進行淘...

文化部疫情紓困怎落實 劇場人籲普查團隊財務壓力

新冠肺炎疫情延燒，表演藝術聯盟理事長林佳鋒在臉書表示，文化部雖然已經提出三個協助文化團隊紓困的方向，但該怎麼落實，是表藝...

生態文學批評 給吳明益「複眼人」新觀點

淡江大學英文系主任蔡振興月前出版《生態危機與文學研究》（書林），是台灣首本生態文學批評著作。蔡振興說，希望透過新的理論切...

減少人流接觸機率 遠距醫療可成為防疫要角

降低與人流接觸，勤洗手、生病戴口罩，是目前對付新冠肺炎的防疫重點。但隨著我國確診病例增加，許多專家評估社區感染是我國一定...

阿里山花季3月10日登場 搭客運享50元門票優惠

每年阿里山花季車潮、人潮絡繹不絕，今年花季於3月10至4月10日登場。公路總局表示，這次仍將於花季期間的例假日共十天，進...

居家隔離有輕症就醫需求 衛福部開放遠距醫療

新冠肺炎全球疫情延燒，我國祭出嚴格防疫措施，舉凡有旅遊史、接觸史等，皆需要居家隔離、居家檢疫14天者，只要趴趴走就屬違法...

比巴金森氏症更麻煩 台美合作發現顫抖症病因藏小腦

全球有4％成年人、20％老年人患顫抖症，多數患者做事時雙手發抖，病因不明。台大與美國哥大合作，發現患者是因小腦神經細胞共...

熱門新聞

買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

健保藥局本周開賣「防疫酒精」 每瓶300ml、售價40元

「愛的迫降」孫藝真秀螞蟻腰 運動太難、先學減肥菜單

口罩實名制 兒童口罩20日起增為每7天4片

婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

扯爆！新公司狂Call「來上班」 她火速離職對方秒翻臉：沒找你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。